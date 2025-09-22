Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’obren les inscripcions de l’extraescolar “Futbol+” als camps municipals solsonins

Aquesta activitat del programa comunitari “A camp obert”, íntegrament subvencionada, es durà a terme els dimarts i dijous

Participants del &quot;Futbol+&quot; d'edicions anteriors

Participants del "Futbol+" d'edicions anteriors / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

El dijous 2 d’octubre arrenca a Solsona una nova temporada de l’activitat extraescolar “Futbol+” per als infants i joves d’entre 6 i 14 anys. Aquest dimarts l’Ajuntament obre les inscripcions a aquesta oferta, íntegrament subvencionada per a les famílies i gestionada des de la regidoria d’Infància.

“Futbol+” potencia els valors positius de la pràctica esportiva, principalment mitjançant el futbol, però no només. Es duu a terme els dimarts i dijous a la tarda fins al maig als camps de futbol municipal i del Camp del Serra. La cita és de cinc a sis de la tarda per a la franja d’edat de 6 a 10 anys i de sis a set per a la d’11 a 14 anys. Cada grup admet 15 places, que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

Aquesta extraescolar forma part del programa comunitari de lleure integrador “A camp obert”, que coordinen l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal per a revitalitzar els espais públics, facilitar l’accés dels infants a activitats educatives i de lleure i promoure la cohesió de diferents col·lectius. La dinamització l’assumeix Gesport.

Amb berenar saludable

Dins d’aquesta activitat, una de les iniciatives que es van impulsar l’any passat i que tindran continuïtat és el berenar saludable. Cada dimarts i dijous s’ofereix als participants una peça de fruita per fomentar bons hàbits alimentaris en el seu dia a dia.

“Futbol+” es concep també com un espai per treballar comunitàriament amb diferents agents socials a partir de l’esport. Per això aquest curs es tornarà a programar una activitat familiar de bitlles i d’algun altre tipus conjuntament amb entitats locals del món esportiu o cultural.

Les inscripcions es cursen presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal. La documentació que cal omplir es pot descarregar en línia aquí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  2. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  3. El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
  4. Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
  5. Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
  6. Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
  7. «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
  8. Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»

Visitants de Montserrat afectats pel temporal: "L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya"

Visitants de Montserrat afectats pel temporal: "L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya"

Manresa felicitarà el Baxi pel títol de la Lliga Catalana amb una recepció institucional

Manresa felicitarà el Baxi pel títol de la Lliga Catalana amb una recepció institucional

UGT reclama mesures per evitar que entri droga a la presó llançada des de drons

UGT reclama mesures per evitar que entri droga a la presó llançada des de drons

Berga celebrarà la Nit Europea de la Recerca amb tallers, un planetari i xerrades científiques

Berga celebrarà la Nit Europea de la Recerca amb tallers, un planetari i xerrades científiques

La jutgessa de Sabadell reobre la causa contra Ana Echaguibel 24 anys després de la mort d'Helena Jubany

La jutgessa de Sabadell reobre la causa contra Ana Echaguibel 24 anys després de la mort d'Helena Jubany

Alejandro Frino, pneumòleg, sobre la nova llei antitabac: “El problema és que un paquet continua sent molt barat”

Alejandro Frino, pneumòleg, sobre la nova llei antitabac: “El problema és que un paquet continua sent molt barat”

Troben un cos que podria ser del pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona

Troben un cos que podria ser del pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona

Guixers converteix la seva tupinada del 1846 en una festa plena de disbauxa

Guixers converteix la seva tupinada del 1846 en una festa plena de disbauxa
Tracking Pixel Contents