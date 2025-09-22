S’obren les inscripcions de l’extraescolar “Futbol+” als camps municipals solsonins
Aquesta activitat del programa comunitari “A camp obert”, íntegrament subvencionada, es durà a terme els dimarts i dijous
Redacció
El dijous 2 d’octubre arrenca a Solsona una nova temporada de l’activitat extraescolar “Futbol+” per als infants i joves d’entre 6 i 14 anys. Aquest dimarts l’Ajuntament obre les inscripcions a aquesta oferta, íntegrament subvencionada per a les famílies i gestionada des de la regidoria d’Infància.
“Futbol+” potencia els valors positius de la pràctica esportiva, principalment mitjançant el futbol, però no només. Es duu a terme els dimarts i dijous a la tarda fins al maig als camps de futbol municipal i del Camp del Serra. La cita és de cinc a sis de la tarda per a la franja d’edat de 6 a 10 anys i de sis a set per a la d’11 a 14 anys. Cada grup admet 15 places, que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.
Aquesta extraescolar forma part del programa comunitari de lleure integrador “A camp obert”, que coordinen l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal per a revitalitzar els espais públics, facilitar l’accés dels infants a activitats educatives i de lleure i promoure la cohesió de diferents col·lectius. La dinamització l’assumeix Gesport.
Amb berenar saludable
Dins d’aquesta activitat, una de les iniciatives que es van impulsar l’any passat i que tindran continuïtat és el berenar saludable. Cada dimarts i dijous s’ofereix als participants una peça de fruita per fomentar bons hàbits alimentaris en el seu dia a dia.
“Futbol+” es concep també com un espai per treballar comunitàriament amb diferents agents socials a partir de l’esport. Per això aquest curs es tornarà a programar una activitat familiar de bitlles i d’algun altre tipus conjuntament amb entitats locals del món esportiu o cultural.
Les inscripcions es cursen presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal. La documentació que cal omplir es pot descarregar en línia aquí.
