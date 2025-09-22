Sabies que els fraus electorals s'anomenen «tupinades» gràcies a un municipi del Solsonès?
Durant la tupinada de Guixers (1846) la mesa es va constituir en una taverna, l'urna era un tupí i hi van aparèixer sobres de 13 persones que asseguraven no haver votat
Quina relació té el terme «tupinada» (o pucherazo, en castellà) i el Solsonès? A priori qualsevol podria afirmar que cap, però un dels seus municipis va ser decisiu per encunyar aquest terme per referir-se als fraus electorals. Aquest terme va néixer a partir d'un frau electoral que va tenir lloc quasi 180 anys enrere a Guixers, davant la manca d'una urna els votants havien de dipositar els sobres en un tupí i, a més, hi van aparèixer vots de 13 persones que asseguraven que no ho havien fet.
La tupinada va tenir lloc el desembre de 1846, coincidint amb les eleccions de diputats a les Corts dins el districte de la Seu, on es van constituir dues seccions: una a Solsona i l'altra, sorprenentment, a Guixers, un municipi amb menys de 200 habitants i sense nucli urbà.
La mesa electoral es va constituir a la taverna de la Casa del Jardí, que també solia acollir reunions comunals. Però aquest no és el fet més curiós, ja que davant la manca d'una urna van posar-hi un tupí perquè els votants dipositessin els seus sobres. Amb aquest recipient resultava ben senzill que algú pogués treure o ficar vots per alterar els resultats i, així va ser. Es van identificar fins a 13 persones que constaven com a votants, però que, en canvi, asseguraven no haver-ho fet.
Aquest succés va tenir tal repercussió a escala estatal que, fins i tot, el polític Pascual Madoz (1806-1870) va protestar al Congrés sobre el resultat de les eleccions de Guixers clamant que «com que no havien trobat cap urna, els vots es llençaven en un tupí (un puchero, en castellà)». Des de llavors, el terme tupinada s'utilitza per referir-se als fraus electorals.
Es considera que la designació de Guixers com una de les seccions del districte de la Seu responia a la voluntat de manipular els resultats, ja que Sant Llorenç de Morunys semblava la població més idònia on constituir la mesa, pel fet que tenia més habitants.
I la tupinada va donar els seus fruits. Gràcies a aquests 13 vots a favor de Joan Gayà, candidat conservador que es va presentar pel districte de la Seu, va acabar sent elegit.
