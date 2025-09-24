Dos anys sense aigua potable a Torà per un projecte aturat des de fa 15 anys
L’Ajuntament treballa en un nou redactat d’un pla del 2008 per dur l’aigua de la planta potabilitzadora de Ratera, del canal Segarra-Garrigues, a la població
Els veïns de Torà fa més de dos anys que no poden beure aigua de l’aixeta, ja que supera els nivells de sulfats i calç establerts pel Departament de Salut i, per tant, no es considera com a potable. L'única solució per resoldre el problema és la posada en marxa d'un projecte que abastirà el municipi del Solsonès des de la planta potabilitzadora de Ratera, del canal Segarra-Garrigues, el qual està aturat des del 2010. El govern local està treballant en un nou redactat del projecte adaptat al context actual per dur a la realitat el pla.
«Torà no pot continuar en aquesta situació», com assegura l'alcaldessa Isabel Torres. Els problemes amb l'aigua han estat presents al municipi des de fa dècades, motiu pel qual la seva aigua «sempre ha estat molt dura i, al gust, no és agradable». Per trobar una solució, l'any 2008 es va plantejar un projecte per construir la infraestructura per dur aigua de la planta de Ratera fins a Torà, Biosca i Sanaüja davant els problemes de sequera que hi havia llavors. Malgrat això, dos anys després va quedar estancat i no s'ha reprès fins a aquest mandat.
En aquests moments, com apunta Torres, s'està treballant per redactar un nou projecte amb el mateix plantejament adaptat al context d'avui dia per presentar-lo a una línia de subvencions de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua). «Després de tant de temps, sembla que es comença a prendre forma», celebra l'alcaldessa.
L'aigua de la xarxa municipal toranesa es va declarar com a no potable a mitjan 2023, arran d'un canvi legislatiu impulsat pel Departament de Salut. L'entrada en vigor d'un nou Reial decret va modificar els paràmetres amb què es determina la salubritat de l'aigua i si aquesta és apta per a la ingesta o no, donant-se el cas que la de Torà supera el llindar.
L'alcaldessa assegura a aquest diari que des de l'inici de la legislatura resoldre el problema amb l'aigua ha estat una prioritat pel govern local.
