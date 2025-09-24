Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Solsona celebra el Ple ordinari de setembre sense punts sobre els quals deliberar

Un Ple de l'Ajuntament de Solsona, en una imatge d'arxiu

Un Ple de l'Ajuntament de Solsona, en una imatge d'arxiu / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

La corporació municipal de Solsona celebrarà aquest dijous, dia 25, a 2/4 de vuit del vespre, el Ple ordinari de setembre amb un breu ordre del dia sense punts sobre els quals deliberar. Tot just s’hi votarà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es donarà pas als informes i resolucions del govern municipal (ERC i ApS-CUP) i, per acabar, als precs i preguntes de l’oposició (Junts i Treballem per Solsona).

S’està treballant en diverses qüestions per abordar plenàriament a partir de l’octubre, entre les quals hi ha la revisió de les ordenances fiscals, taxes i preus públics, l’aprovació del Reglament regulador de l’accés restringit al nucli antic i la revisió del Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de Solsona. Amb tot, la Llei reguladora de les bases del règim local obliga a convocar les sessions plenàries ordinàries, establertes pel cartipàs els darrers dijous dels mesos senars. Es garanteix, així, el dret dels grups municipals d’interpel·lar-se entre ells.

El públic pot assistir-hi presencialment o seguir les sessions en directe per Solsona FM. La propera sessió prevista, després de la d’aquest dijous, serà el 30 d’octubre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents