L’Ajuntament de Solsona celebra el Ple ordinari de setembre sense punts sobre els quals deliberar
Redacció
La corporació municipal de Solsona celebrarà aquest dijous, dia 25, a 2/4 de vuit del vespre, el Ple ordinari de setembre amb un breu ordre del dia sense punts sobre els quals deliberar. Tot just s’hi votarà l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es donarà pas als informes i resolucions del govern municipal (ERC i ApS-CUP) i, per acabar, als precs i preguntes de l’oposició (Junts i Treballem per Solsona).
S’està treballant en diverses qüestions per abordar plenàriament a partir de l’octubre, entre les quals hi ha la revisió de les ordenances fiscals, taxes i preus públics, l’aprovació del Reglament regulador de l’accés restringit al nucli antic i la revisió del Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de Solsona. Amb tot, la Llei reguladora de les bases del règim local obliga a convocar les sessions plenàries ordinàries, establertes pel cartipàs els darrers dijous dels mesos senars. Es garanteix, així, el dret dels grups municipals d’interpel·lar-se entre ells.
El públic pot assistir-hi presencialment o seguir les sessions en directe per Solsona FM. La propera sessió prevista, després de la d’aquest dijous, serà el 30 d’octubre.
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: 'És diferent que a Barcelona