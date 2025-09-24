Material per a persones amb mobilitat reduïda del Solsonès: el servei acumula 40 beneficiats aquest any
El Banc d’Ajuts i Productes de Suport del Solsonès (BAPS) pretén millorar la vida quotidiana de persones dependents i dels seus cuidadors segons les seves necessitats
La majoria d'intervencions s'han dut a terme a Solsona, Olius i Sant Llorenç de Morunys
Millorar la mobilitat i l'autonomia de persones dependents, amb discapacitat o dificultats invalidants transitòries. Aquesta és la finalitat del Banc d’Ajuts i Productes de Suport del Solsonès (BAPS), que s'ocupa de prestar material amb una fiança o lloguer mensual com ara grues de bipedestació i d’elevació, llits articulats elèctrics, baranes, cadires de dutxa i de banyera, cadires de rodes i caminadors, entre d’altres. Com asseguren fonts del Consell Comarcal, el servei ha realitzat valoracions de les necessitats d'una quarantena de persones des de principi d'any.
El BAPS dona cobertura a tots els municipis de la comarca i està ubicat a Creu Roja El Solsonès. La Terapeuta Ocupacional és l’encarregada de valorar les necessitats i capacitats de cada persona, així com d’identificar les ajudes tècniques més adients i adaptar-les al domicili. També ofereix l’entrenament i assessorament necessaris per garantir un ús segur dels productes tant a la persona usuària com a la seva família o cuidador, a més de fer-ne el seguiment posterior.
En el decurs d'aquest 2025, el servei ha realitzat prop de 40 valoracions a persones amb mobilitat reduïda, de les quals la meitat han requerit que la terapeuta visiti el seu domicili per conèixer les necessitats particulars de cada cas. Així mateix, Solsona, Olius i Sant Llorenç de Morunys han estat els municipis on hi ha hagut més demanda.
El banc està actiu des de l’any 2018 gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal, el Centre Sanitari i Creu Roja, té com a objectiu millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb dependència, discapacitat o dificultats invalidants transitòries o permanents. Alhora, el servei també vol donar suport a les persones cuidadores, que sovint es troben amb necessitats sobrevingudes i sobtades.
El Banc d'Ajuts funciona com un servei de préstec amb una fiança o lloguer mensual segons el producte. Les sol·licituds es gestionen a través dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès i s’hi pot accedir per derivació de les entitats signants del conveni, d’altres entitats socials o bé per iniciativa pròpia.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys