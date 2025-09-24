El Solsonès presenta una nova campanya per promocionar la gastronomia i el producte local
La iniciativa 'El Solsonès, quin gust de comarca!' pretén posicionar els productes de km0
“El Solsonès, quin gust de comarca!”. Aquest és el nom d'una nova campanya nascuda per fer valdre la gastronomia i els productes locals com a elements identificadors del territori, alhora que promocionar els sectors agroalimentari i de la restauració. La iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès i l’Agència de Desenvolupament Local Solcar s'emmarca dins el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia per a aquest 2025 i serà presentada el pròxim dimecres 1 d’octubre a les 18 h a la sala Francesca de Llobera.
Aprofitant aquest reconeixement nacional i internacional, el Solsonès aprofitarà l'oportunitat per posar en relleu els productes de casa, com ara formatges, elaborats de gran qualitat, plats tradicionals i productes de proximitat, així com les pràctiques agroalimentàries que preserven el paisatge i la cultura rural del territori. A banda, els impulsors asseguren que pot contribuir a estimular l'economia local, afavorir el turisme gastronòmic i enfortir el sentiment de pertinença del territori.
El reconeixement de Catalunya amb el títol de Regió Mundial de la Gastronomia per a aquest 2025 és un guardó que posa en valor la producció alimentària local, la cultura culinària, la sostenibilitat, la innovació gastronòmica i l’educació per a la salut.
Durant l’acte també es presentaran les iniciatives "Benvinguts a Pagès 2025" i les "Jornades Gastronòmiques del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès".
Benvinguts a Pagès 2025: gastronomia i territori
Benvinguts a Pagès 2025 celebrarà la seva desena edició els dies 4 i 5 d’octubre arreu del país. Al Solsonès, la formatgeria Laubagueta de Biosca obrirà les seves portes al públic. A més, s’hi podran gaudir d’altres activitats vinculades a la gastronomia i el territori, com la visita guiada “Tasta Solsona” o l’experiència “Sol i Vermut” al Castell de Lladurs”.
L’acte de presentació del pròxim dimecres comptarà amb un taller de cuina en directe amb productes del Solsonès, a càrrec del xef Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i clourà amb un tastet gastronòmic.
Per assistir-hi, cal confirmar assistència a través d'aquest formulari, o bé contactant amb l’Oficina de Turisme o el Consell Comarcal del Solsonès.
