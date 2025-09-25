Dues jornades formaran a empreses del Solsonès i Cardona sobre com fidelitzar el talent
Els dies 16 i 29 d’octubre es duran a terme conferències, una taula rodona i un taller pràctic
Redacció
Un dels principals reptes del teixit empresarial del Solsonès i Cardona continua sent la captació i fidelització de talent. A fi de dotar les empreses d’eines per a gestionar-ho, l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) organitza dues jornades sota el títol “Revolució en la gestió del talent” els pròxims dies 16 i 29 d’octubre. Aquesta setmana n’obre les inscripcions en línia, que són gratuïtes.
L’objectiu d’aquestes jornades és donar eines i coneixement a les persones responsables de les àrees de gestió de personal i directius i directives que volen adaptar-se al nou paradigma. La primera jornada serà el dijous 16 d’octubre d’un quart de deu del matí a dos quarts de dues del migdia al complex turístic El Vilar de la Duquessa de Cardona i la segona, el dimecres 29 d’una a cinc de la tarda a l’auditori de la sala polivalent de Solsona.
La conferència inaugural del primer dia es titula “Com gestionar el talent en l’era digital” i la pronunciarà David Tomàs, cofundador i CEO de l’empresa Cyberclick i autor dels llibres Diario de un millennial (Ed. Activa, 2019) i L’empresa més feliç del món (Ed. Activa, 2015).
Tot seguit, Marta Zaragoza, directora de Cresàlida, exposarà què és la gestió per competències com a eina per a fidelitzar el talent. Finalment, quatre empreses del territori on Cresàlida ha dut a terme una prova pilot, compartiran els seus aprenentatges en una taula rodona. Són Knauf, Leds C4, Semen Cardona i Setelsis.
Canvis generacionals
“Del fax al TikTok” és el títol de la segona jornada, el dia 29, enfocada a enllaçar les necessitats empresarials liderades per les generacions X i Y amb personal de la generació Z. Per això s’hi donaran a conèixer els aspectes que més valoren els joves a l’hora de buscar feina. Hi intervindrà Valentí Martínez Espinosa, director d’Estratègia Internacional de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i exdirector general de la Fundació Universitària del Bages, per explicar la desconnexió entre els valors tradicionals i les diferents generacions.
Així mateix, aquest dia es convidarà el públic a un taller pràctic per ajudar a entendre els hàbits dels joves al món laboral. Anirà a càrrec de Youz Talent, una start-up creada per tres joves emprenedores.
Les inscripcions a ambdues convocatòries es poden fer per separat per mitjà d’aquest enllaç: https://www.adlsolcar.cat/formacio/cursosagencia/. Aquestes accions són subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, amb el suport dels departaments d’Empresa i Treball i d’Economia i Finances i de la Diputació de Lleida.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes