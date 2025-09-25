L’oposició manifesta la seva «decepció» i «sorpresa» al govern solsoní durant el Ple sense cap punt
Junts i Treballem per Solsona creuen que aquest fet ha de «fer reaccionar» el govern local perquè impulsi projectes ambiciosos i que tinguin un impacte a la ciutat
«No ens sorprèn, el govern no té cap acció important per a la ciutat. Estem decebuts». Així ha mostrat la decepció del grup de Junts la seva portaveu, Núria Bonet, davant la celebració del Ple ordinari de setembre de l’Ajuntament de Solsona sense cap punt sobre el qual deliberar (tot i que al final s’ha dut a votació una moció per a la normalització lingüística del català). D’altra banda, Marc Barbens de Treballem per Solsona ha manifestat la seva sorpresa davant d’aquest fet, «això no ho havia vist en els 10 anys que porto com a regidor» i va assegurar que aquest fet hauria «de fer reaccionar al govern local».
Ambdós grups de l’oposició ja havien fet notar amb anterioritat que el govern no està acomplint les seves expectatives a l’hora d’impulsar projectes ambiciosos i que tinguin impacte a la ciutat i, per ells, el fet de celebrar un Ple sense cap punt després de tot un estiu ha estat una prova més. Malgrat això, Barbens ha apuntat que «això no vol dir que no es faci res, perquè també es treballa a les juntes de govern».
En aquest sentit, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha reconegut que «és una raresa celebrar un Ple només amb l’aprovació de l’acta, però no és just valorar la feina de l’Ajuntament en funció del nombre de punts». Així mateix, ha afegit que «hi ha molts projectes en què s’està treballant i esperem que els pròxims plens estiguin carregats de punts».
A banda, l’oposició ha posat sobre la taula altres qüestions com la brutícia en alguns punts de la ciutat, la suposada poca previsió a l’hora de tenir un «pla B» pel principal concert de la festa major, que es va haver de cancel·lar per la pluja, o pel fet de no convidar el Sr. Bisbe a veure els focs artificials que donen tret de sortida a la festa amb la corporació. El govern, en aquest sentit, ha argumentat que tan sols ho van fer el primer any de mandat, però que malgrat això la relació és bona.
