S'augmentarà la presència de Mossos i Agents Rurals a zones de bany del Solsonès
La delegada del Govern a la Catalunya Central i les direccions dels serveis territorials van reunir-se amb alcaldes i consellers de la comarca per crear sinergies
Els alcaldes van demanar un millor desplegament de les telecomunicacions i de la seguretat pública a la comarca
Davant el creixent problema de col·lapse d'algunes zones de bany del Solsonès pel gran volum de visitants que s'hi apleguen especialment durant els estius, el Govern està planificant augmentar la presència de Mossos d'Esquadra i d'Agents Rurals a fi de garantir la seguretat en aquests espais i evitar actituds incíviques que poden perjudicar el medi natural. Així ho van manifestar la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i les direccions dels serveis territorials als representants municipals i comarcals del Solsonès en la trobada que va tenir lloc aquest dimecres a Solsona.
Durant la trobada també es van posar sobre la taula qüestions a millorar com el desplegament de telecomunicacions a les zones rurals, la seguretat pública a la comarca i un increment de les ajudes per a l'escolarització no obligatòria, ja que accedir als estudis superiors resulta molt més costós a zones com el Solsonès que a les àrees urbanes. “No volem ser ciutadans de segona”, va clamar l’alcalde d’Odèn, Albert Solé.
Des de l'ens comarcal, a més, es va manifestar que caldria disposar de més recursos per enllestir de forma definitiva el traspàs de Torà i Biosca al Solsonès, ja que el servei de recollida de residus i els serveis socials encara es gestionen des del Consell Comarcal de la Segarra pel fet que els contractes vigents encara no han finit.
Millores en la gestió forestal
Les iniciatives per millorar la gestió forestal a la comarca també va tenir un pes destacable durant la sessió. La directora dels serveis territorials del DARPA, Raquel Sánchez, va presentar també l’estratègia de treball en la gestió de boscos i activitat cinegètica, que té per objectiu reduir el risc d’incendi forestal i millorar la gestió del territori i de les franges perimetrals, per protegir la població i disminuir la propagació dels incendis.
D'altra banda, el vicepresident tercer i portaveu de l'ens comarcal, Jordi Selga, va presentar una proposta ambiciosa per a la millora de la gestió dels boscos i els espais forestals, posant l’accent en la necessitat de reforçar la gestió sostenible i les polítiques de prevenció.
Crear sinergies entre el Govern i el territori
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, va destacar la importància d’aquest espai de diàleg i va agrair “l’exercici d’apropar el Govern al territori i la voluntat de crear sinergies i resoldre dubtes per oferir un millor servei a la gent de la comarca”.
Pel que fa al Govern de la Generalitat, la seva màxima representant a la Catalunya Central, la delegada Elia Tortolero, així com les diferents direccions territorials, es van mostrar obertes a col·laborar amb la comarca i amb les alcaldies amb la finalitat d'establir noves línies de treball conjuntes que tinguin un impacte pel territori.
Amb aquesta trobada, el Solsonès referma el seu compromís amb la cooperació institucional per afrontar reptes compartits, especialment en l’àmbit de la gestió forestal i el desenvolupament territorial.
