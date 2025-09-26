Solsona apropa la cultura de la privacitat als infants amb un espectacle de màgia
El muntatge del premiat Pol Pavo P@ssW0rd! es podrà veure gratuïtament el 2 d’octubre a les sis de la tarda a la biblioteca
Redacció
La biblioteca Carles Morató de Solsona proposa al públic d’entre 6 i 12 anys un espectacle de màgia que, de manera lúdica i interactiva, tracta la protecció de les dades personals, les bones pràctiques a les xarxes socials i fa una introducció a la intel·ligència artificial. Es titula P@ssW0rd! i el protagonitza el jove mag Pol Pavo. Serà dijous que ve, 2 d’octubre, a les sis de la tarda i l’entrada és gratuïta.
Aquesta és la primera activitat del projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu”, impulsat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en col·laboració amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. La de Solsona és una de les tres biblioteques de Lleida que hi participen en la tercera edició amb l’objectiu d’estendre a la ciutadania la cultura de la privacitat i la protecció de les dades personals en el món digital.
P@ssW0rd! és un muntatge que sensibilitza sobre la identitat digital i la privacitat, la importància de les contrasenyes, els riscos de compartir informació, la destrucció de dades i la geolocalització, entre altres conceptes. El públic hi descobrirà pistes per obrir una caixa protegida i, al final, tot conclourà en una sorpresa i un conjunt de consells per a fer un bon ús dels entorns virtuals.
Pol Pavo és un mag amb diversos reconeixements al talent jove, com el Premi Festival Màgicus Escena (2022), el Premi Festival Màgicus Close Up (2023) i el Premi Jove Li-Chang (2023).
Més activitats el 2026
El projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu” inclourà altres activitats que es desenvoluparan durant el 2026, com tallers o un videoconte. Igualment, hi ha previstes iniciatives pensades per a joves i adults que es concretaran més endavant.
