Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La biblioteca de Solsona busca voluntaris per acompanyar infants en l’hàbit lector

Les trobades, d’una hora de tarda setmanal, començaran la setmana del 4 de novembre

El darrer curs hi van participar vuit persones voluntàries

Una adulta acompanyant una nena en l'hàbit lector

Una adulta acompanyant una nena en l'hàbit lector / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

La Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d’Entorn de Solsona tornen a fer una crida a la ciutadania per incorporar persones voluntàries al programa Lecxit durant el curs 2025-2026. La iniciativa, impulsada per la Fundació Bofill, té com a objectiu millorar la comprensió lectora d’alumnes de 4t a 6è de primària amb el suport de persones adultes que els acompanyen en l’hàbit lector.

Per a participar-hi només cal ser major d’edat, tenir interès per compartir estones amb infants als quals els vulguin transmetre el gust de llegir i tenir disponibilitat alguna hora de dilluns a divendres en horari extraescolar. El voluntariat es compromet a trobar-se una hora a la tarda a la setmana a la biblioteca amb un infant derivat per les escoles de la ciutat. Les sessions es basen en activitats divertides i motivadores al voltant de la lectura.

El curs començarà la primera setmana de novembre i es desenvoluparà seguint el calendari escolar. El programa Lecxit es desplega cada any a Solsona des del 2019. El darrer curs hi van participar vuit persones voluntàries, quatre de les quals enguany repetiran l’experiència.

Les inscripcions estan obertes fins al 3 d’octubre a la biblioteca Carles Morató, presencialment o bé per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat. Abans de començar, des del propi equipament s’organitzarà una trobada amb el voluntariat per explicar el funcionament de la iniciativa i per a què participants de cursos anteriors puguin compartir la seva experiència.

Per a l’èxit educatiu i social

Lecxit té per objectiu garantir que tot l’alumnat acabi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora suficient per afrontar amb èxit el seu desenvolupament educatiu i social. Actualment té 300 espais adherits arreu del país. A Solsona col·laboren amb la biblioteca els centres educatius de primària i Òmnium Solsonès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
  2. L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
  3. Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
  4. Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
  5. Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
  6. Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
  7. El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
  8. Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna

El 80% dels joves extutelats de Catalunya no reben les ajudes per emancipar-se

El 80% dels joves extutelats de Catalunya no reben les ajudes per emancipar-se

Catalunya ha de deixar enrere el rendisme i tenir més habitatge disponible

Catalunya ha de deixar enrere el rendisme i tenir més habitatge disponible

Quines són les principals causes dels incendis del vehicles?

Quines són les principals causes dels incendis del vehicles?

Montserrat impulsa el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible

Montserrat impulsa el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible

Faus (exvicepresident del FCB) alerta de la “manca de transparència i el greu problema econòmic” al Barça

Faus (exvicepresident del FCB) alerta de la “manca de transparència i el greu problema econòmic” al Barça

Consell Comarcal i Ajuntament de Manresa organitzen una jornada sobre el cultiu de llegums al Bages

Consell Comarcal i Ajuntament de Manresa organitzen una jornada sobre el cultiu de llegums al Bages

Cecot debat a Manresa sobre la gestió ambiental a la indústria

Cecot debat a Manresa sobre la gestió ambiental a la indústria

Detenen quatre persones i desmantellen una plantació de marihuana a Òdena

Detenen quatre persones i desmantellen una plantació de marihuana a Òdena
Tracking Pixel Contents