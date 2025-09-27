El circuit Mira l’Art de Solsona fa una crida als artistes
La mostra artística en aparadors es farà del 28 de novembre al 16 de gener i hi ha temps per presentar-s’hi fins al 15 d’octubre
Redacció
Aparadors del centre de Solsona tornaran a convertir-se en una plataforma de difusió de la creació artística local del 28 de novembre al 16 de gener. Són les dates de la cinquena edició de la mostra Mira l’Art. Avui la regidoria de Cultura n’ha publicat les bases i n’ha obert el formulari d’inscripció per als artistes, que tenen temps d’inscriure-s’hi fins al 15 d’octubre.
Com a novetat d’enguany, cada artista seleccionat rebrà una dotació econòmica de 100 euros destinada a l’execució de l’obra presentada. Es dona resposta, així, a una petició formulada per alguns autors en el si de la reunió de balanç posterior a l’última edició.
Tot i que és un import modest, “es vol intentar dignificar la feina de l’artista, almenys per cobrir costos”, assenyala el regidor de Cultura, Albert Colell, ja que “moltes obres són creades ad hoc per a la mostra”. També és una manera, segons ell, d’incentivar la creativitat i la producció artística.
Selecció de propostes
Igual que l’any passat, una comissió de valoració farà la selecció de participants al Mira l’Art en funció de la seva trajectòria professional i de l’originalitat i qualitat de la proposta expositiva. Aquest òrgan estarà format per personal tècnic del Museu de Solsona, un dinamitzador cultural, artistes de trajectòria rellevant que no prenguin part a la iniciativa, un periodista cultural i representants de la regidoria de Cultura.
Obert a una àmplia gamma de disciplines artístiques, Mira l’Art és un circuit en aparadors del centre de Solsona pensat per donar a conèixer l’obra dels artistes de Solsona i comarca, treure l’art dels espais convencionals per apropar-lo al públic a peu de carrer i dinamitzar els eixos comercials per festes. L’any passat van exposar-hi dotze artistes amb obres d’il·lustració, pintura, fotografia, ceràmica, gravat i escultura.
Mira l’Art és una iniciativa de l’Ajuntament amb la col·laboració de Solsona FM. Els aparadors dels locals, majoritàriament buits i de titularitat privada, els condiciona el consistori expressament per a la mostra. Les bases d’aquesta edició es poden consultar en línia aquí. El formulari d’inscripció es pot respondre aquí.
