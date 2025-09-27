El Zoo del Pirineu acull la Trobada Anual d’Ànimes Salvatges 2025
Redacció
Manresa
El Zoo del Pirineu va acollir dissabte passat la Trobada Anual d’Ànimes Salvatges 2025, la cita més esperada de l’any per a socis i padrins del refugi. La jornada va reunir 118 assistents, entre socis, padrins i acompanyants, dels quals 9 es van fer socis durant la trobada.
