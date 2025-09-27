Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Zoo del Pirineu acull la Trobada Anual d’Ànimes Salvatges 2025

Foto grupal dels assistents a la Trobada Anual d'Ànimes Salvatges 2025

Foto grupal dels assistents a la Trobada Anual d'Ànimes Salvatges 2025 / Arxiu particular

Redacció

Manresa

El Zoo del Pirineu va acollir dissabte passat la Trobada Anual d’Ànimes Salvatges 2025, la cita més esperada de l’any per a socis i padrins del refugi. La jornada va reunir 118 assistents, entre socis, padrins i acompanyants, dels quals 9 es van fer socis durant la trobada.

