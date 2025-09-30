Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Centenars d'infants omplen Solsona de joc pel 8è Solxicsona

Fins a 450 localitats del cine París es van omplir dissabte en la projecció d’’Angelo al bosc misteriós’

Infants jugant en una de les propostes del Solxicsona d'aquest any

Infants jugant en una de les propostes del Solxicsona d'aquest any / Ajuntament de Solsona

Solsona

Centenars de nens i nenes van participar al matí d'aquest diumenge de les activitats de joc gratuïtes instal·lades al passeig del Pare Claret, en el marc del Solxicsona d'enguany. Fins a 450 localitats del cine París es van omplir dissabte en la projecció d’’Angelo al bosc misteriós’. I 250 persones, entre infants i adults, van viatjar a la ciutat dels oficis impossibles de la mà dels titelles de la companyia El que ma queda de teatre al teatre comarcal.

El Solxicsona és organitzat per la regidoria d’Infància, el Consell d’Infants i el Consell Comarcal amb la col·laboració de la Biblioteca Carles Morató, el Museu de Solsona, El 6 Servei d'Intervenció Socioeducativa del Solsonès, la UBIC Solsona, l'Associació d'Amigues i Amics del Cine París i les escoles de primària.

