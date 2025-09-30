Centenars d'infants omplen Solsona de joc pel 8è Solxicsona
Fins a 450 localitats del cine París es van omplir dissabte en la projecció d’’Angelo al bosc misteriós’
Redacció
Centenars de nens i nenes van participar al matí d'aquest diumenge de les activitats de joc gratuïtes instal·lades al passeig del Pare Claret, en el marc del Solxicsona d'enguany. Fins a 450 localitats del cine París es van omplir dissabte en la projecció d’’Angelo al bosc misteriós’. I 250 persones, entre infants i adults, van viatjar a la ciutat dels oficis impossibles de la mà dels titelles de la companyia El que ma queda de teatre al teatre comarcal.
El Solxicsona és organitzat per la regidoria d’Infància, el Consell d’Infants i el Consell Comarcal amb la col·laboració de la Biblioteca Carles Morató, el Museu de Solsona, El 6 Servei d'Intervenció Socioeducativa del Solsonès, la UBIC Solsona, l'Associació d'Amigues i Amics del Cine París i les escoles de primària.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Esteve Montero, artista autodidacte: 'Dibuixar em dona els moments de tranquil·litat que necessito