Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
Durant les darreres setmanes ja comença a haver-hi força moviment de boletaires als boscos de la comarca i l'alcalde de Guixers preveu una tardor especialment «moguda» davant la previsió que serà una bona temporada
Tres informadors contractats pel Departament garantiran que el civisme als entorns naturals advertint als usuaris que aparquin als llocs habilitats i que no obrin tancats per accedir a finques privades
«Ja comença a haver-hi força moviment de boletaires als boscos del Solsonès, com també de cotxes estacionats al mig de carreteres i llocs no habilitats», com manifesta l'alcalde de Guixers, Jordi Selga. Aquest és un escenari que cada tardor es repeteix als termes de Guixers i Navès, però aquesta temporada es preveu especialment «moguda» davant la previsió que creixin molts bolets. Per minimitzar les accions incíviques d'alguns boletaires que aparquen en espais on no està permès, accedeixen a finques privades i obren tanques de bestiar per fer camí, tres informadors ambientals patrullaran pels entorns d'aquests municipis.
Durant les darreres setmanes ja estan havent-hi bones produccions de bolets al Pirineu i Prepirineu, com va detallar a aquest diari l'investigador i especialista en micologia i truficultura del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, fet que pronostica una bona campanya. A conseqüència, ja fa setmanes que hi ha una destacable presència de boletaires als boscos de la comarca i, com assegura l'alcalde, alguns d'ells no respecten el medi ni les legislacions vigents.
Tres informadors contractats pel Departament d'Acció Climàtica ja s'ocupen de garantir el civisme als boscos de Guixers i Navès durant aquesta tardor, pràcticament fins al mes de desembre. Durant aquest estiu, n'hi ha hagut quatre, dos dels quals s'ocupaven d'advertir de les regulacions vigents a les zones de bany vigilades a l'Aigua d'Ora i els altres dos, a la Ribera Salada. Malgrat això, per a la campanya dels bolets d'aquesta tardor, el nombre d'informadors s'ha reduït de quatre a tres.
A banda, per vigilar les zones de bany de l'Aigua d'Ora durant l'estiu els Ajuntaments de Guixers i Navès van contractar dos vigilants extres que tenen la capacitat de sancionar els infractors, una capacitat amb què els informadors no compten. El seu contracte va acabar a mitjans d'aquest setembre, de manera que no tindran presència en els pròxims mesos. En aquest sentit, els batlles destaquen la importància de la tasca dels informadors i asseguren que és efectiva, però lamenten que si poguessin denunciar les conductes que afecten el medi ambient o que constitueixin un delicte, com en el cas dels vigilants que van contractar, la seva feina seria encara més eficaç.
Regular l'accés de vehicles al medi
Davant la creixent presència de cotxes en entorns naturals i conscients dels perjudicis que comporten per a la seva conservació, el Consell Comarcal del Solsonès va constituir l'abril de l'any passat una comissió per regular l'accés de vehicles motoritzats al medi natural. En el marc d'aquesta iniciativa, cada municipi podrà restringir durant períodes determinats de l'any o bé prohibir de forma permanent el pas de cotxes als seus camins, segons les característiques de cadascun. D'aquesta manera, es garantirà que els visitants no estacionen en indrets on no està autoritzat i no accedeixen a finques privades.
En aquests moments, les regulacions estan en procés d'entrar en vigor. Prèviament, els diferents municipis han d'elaborar el corresponent inventari de camins del seu terme i proposar quines regulacions cal establir en cada cas. Seguidament, han de superar un període d'al·legacions, ja que alguns són de titularitat privada, i han de ser aprovats pel Ple de cada Ajuntament, del Consell Comarcal i pel Departament. Avui dia, els municipis més avançats són Castellar de la Ribera i Guixers, però també es troben en el procés la Coma i la Pedra, Navès, Odèn i Sant Llorenç de Morunys.
Selga, que presideix la comissió, confia que l'entrada en vigor d'aquestes regulacions tindran un gran impacte pel que fa a la conservació del medi natural de la comarca.
Dos anys consecutius d'altercats el primer cap de setmana d'agost
«Fa dos anys que el primer cap de setmana d'agost és problemàtic a Navès i Guixers», assegura l'alcalde del darrer municipi, Jordi Selga. L'any 2024, alguns individus que no han estat identificats van tallar pins i llençar-los al mig de la calçada i van arrencar senyals de trànsit, entre altres actes denunciables. Després d'aquest episodi que va agafar per sorpresa als batlles d'ambdues poblacions, un any després es va tornar a repetir exactament en les mateixes dates.
Com assegura Selga, aquests actes han estat denunciats i ha aprofitat per condemnar-los per les afectacions que tenen en l'entorn natural i a l'hora de garantir la seguretat viària a la zona.
L'efectivitat dels informadors a l'estiu
Durant aquest estiu hi ha hagut molta afluència de visitants a les zones de bany de la comarca, com detalla Selga. Tot i la presència destacada de persones en aquests entorns la tasca dels informadors cívics ha estat efectiva i el batlle celebra la millora pel que fa a la conducta dels usuaris de rius i rieres. «Fa l'efecte que moltes persones s'han conscienciat i saben què poden fer i què no a la natura», apunta.
Malgrat això, als espais on no hi havia informadors destaca que molts usuaris «continuen abusant del municipi i dels seus entorns, ja que són conscients que hi ha aforaments de persones establerts i zones on no es pot estacionar i ho fan igualment», lamenta l'alcalde de Guixers.
