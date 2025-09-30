Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona acull un taller de defensa personal per a noies i dones

La jornada, d’inscripció gratuïta, es farà a la sala polivalent el 18 d’octubre al matí i està adreçada a dones i noies majors de 12 anys

Activitat similar impartida en una altra població catalana

Activitat similar impartida en una altra població catalana / Ajuntament de Solsona

Redacció

Solsona

Solsona ofereix la possibilitat a noies i dones d’aprendre tècniques de defensa personal en el decurs d’una jornada de tres hores. Es durà a terme el proper dissabte 18 d’octubre de deu del matí a una del migdia a la sala polivalent. Tot i que la participació és gratuïta, requereix inscripció prèvia.

Aquest taller serà impartit per Marta Calafell, responsable del departament de Dona i Esport de la Federació Catalana de Taekwondo-Departament de Hapkido, mestra nacional d’ambdues disciplines, amb 7è dan de taekwondo i 6è de hapkido. L’organitza la federació amb la col·laboració de la regidoria d’Esports de Solsona i el club Taekwondo Solsona, entre d’altres.

La iniciativa s’adreça tant a nenes a partir de 12 anys, noies i dones federades que practiquen arts marcials com a aquelles que no coneixen aquest món.

“Vol donar cobertura a totes, amb un treball bàsic, amè i divertit”, afirma Marta Calafell. S’hi farà treball físic i tècnic, combinat amb demostracions i una xerrada.

S’ofereixen fins a 150 places a aquesta jornada, i les inscripcions es poden cursar per mitjà dels correus electrònics federacio@taekwodocatala.com o tecnic_esports@ajsolsona.cat, si bé les persones federades poden fer-ho a través del seu club.

És la primera vegada que la Federació Catalana de Taekwondo-Hapkido imparteix aquest taller a la demarcació de Lleida, una oportunitat que es considera interessant per a descentralitzar aquest tipus d’activitats, que permeten a les noies i dones adquirir tècniques efectives per desplegar en situacions que requereixin l’autoprotecció. Aquestes formacions volen donar seguretat i confiança en una mateixa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  2. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  3. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  4. Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
  5. El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
  6. Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
  7. Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
  8. La Pobla de Lillet és un festival de bolets

Abaixa la persiana l’històric quiosc de Juan Jové Subirana a Sant Vicenç de Castellet

Abaixa la persiana l’històric quiosc de Juan Jové Subirana a Sant Vicenç de Castellet

Securex Tax and Legal celebra a Torre Busquet una jornada sobre les noves obligacions en facturació

Securex Tax and Legal celebra a Torre Busquet una jornada sobre les noves obligacions en facturació

Sorpresa de Max a la gala 3 d'OT: adaptarà al català aquesta coneguda cançó

Sorpresa de Max a la gala 3 d'OT: adaptarà al català aquesta coneguda cançó

El Parlament reconeixerà la figura de l'activista igualadí desaparegut Enric Morist

El Parlament reconeixerà la figura de l'activista igualadí desaparegut Enric Morist

Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses

Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses

Solsona acull un taller de defensa personal per a noies i dones

Solsona acull un taller de defensa personal per a noies i dones

El president Illa felicita els ADF voluntaris del Bages i el Moianès que van ajudar als incendis de Zamora

El president Illa felicita els ADF voluntaris del Bages i el Moianès que van ajudar als incendis de Zamora

Arriba la setena edició de la Fira de la Galeta a Camprodon

Arriba la setena edició de la Fira de la Galeta a Camprodon
Tracking Pixel Contents