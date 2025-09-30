Solsona acull un taller de defensa personal per a noies i dones
La jornada, d’inscripció gratuïta, es farà a la sala polivalent el 18 d’octubre al matí i està adreçada a dones i noies majors de 12 anys
Redacció
Solsona ofereix la possibilitat a noies i dones d’aprendre tècniques de defensa personal en el decurs d’una jornada de tres hores. Es durà a terme el proper dissabte 18 d’octubre de deu del matí a una del migdia a la sala polivalent. Tot i que la participació és gratuïta, requereix inscripció prèvia.
Aquest taller serà impartit per Marta Calafell, responsable del departament de Dona i Esport de la Federació Catalana de Taekwondo-Departament de Hapkido, mestra nacional d’ambdues disciplines, amb 7è dan de taekwondo i 6è de hapkido. L’organitza la federació amb la col·laboració de la regidoria d’Esports de Solsona i el club Taekwondo Solsona, entre d’altres.
La iniciativa s’adreça tant a nenes a partir de 12 anys, noies i dones federades que practiquen arts marcials com a aquelles que no coneixen aquest món.
“Vol donar cobertura a totes, amb un treball bàsic, amè i divertit”, afirma Marta Calafell. S’hi farà treball físic i tècnic, combinat amb demostracions i una xerrada.
S’ofereixen fins a 150 places a aquesta jornada, i les inscripcions es poden cursar per mitjà dels correus electrònics federacio@taekwodocatala.com o tecnic_esports@ajsolsona.cat, si bé les persones federades poden fer-ho a través del seu club.
És la primera vegada que la Federació Catalana de Taekwondo-Hapkido imparteix aquest taller a la demarcació de Lleida, una oportunitat que es considera interessant per a descentralitzar aquest tipus d’activitats, que permeten a les noies i dones adquirir tècniques efectives per desplegar en situacions que requereixin l’autoprotecció. Aquestes formacions volen donar seguretat i confiança en una mateixa.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets