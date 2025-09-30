Solsona reconeix als joves examinands de les proves Cambridge d'anglès
Aquest any la regidoria d'Educació ha recuperat aquest acte que es va deixar de celebrar per la pandèmia
Redacció
L'Ajuntament de Solsona va reconèixer als infants i joves que el juny passat van participar en els exàmens oficials d'anglès Cambridge, un acte organitzat per la regidoria d'Educació i que ha recuperat aquest any després que es deixés de fer per la pandèmia. En l'acte del passat divendres hi van participar 16 dels 34 infants i joves que es van examinar.
Concretament, es van lliurar 10 certificats del nivell FCE (B2), dos del PET (B1) i quatre del KET (A2), tot i que n’hi ha més que no es van poder recollir i les persones interessades l'obtindran durant els pròxims dies. Van fer l’entrega la regidora d’Educació, Esther Espluga, i les coordinadores de les proves a la ciutat, Maria Claret i Sara Malé, abans de celebrar-ho al voltant d’un berenar.
Curs rere curs
Durant aquest curs es tornaran a organitzar a Solsona aquests exàmens oficials d’anglès de reconeixement internacional –més endavant s’anunciarà la data de les proves de nivell prèvies. L’Ajuntament ho impulsa des del 2016 amb l’objectiu d’incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa entre totes les franges d’edat. L’accessibilitat i proximitat, amb la consegüent reducció de costos, i la igualtat d’oportunitats són alguns dels factors pels quals s’aposta per aquesta iniciativa any rere any.
Es pot demanar informació sobre aquests títols i els exàmens que s’organitzen a la capital del Solsonès per mitjà del correu cambridge@ajsolsona.cat, o bé al telèfon 973480050 (ext. 134).
