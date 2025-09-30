Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Solsonès promociona la seva gastronomia i producte local a la Fira MOS de Lleida

El Consell Comarcal dona a conèixer la nova campanya “El Solsonès, quin gust de comarca”, que inclourà tallers, jornades i promoció en xarxes

Un productor a la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya (Solsona)

Redacció

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès va donar a conèixer en el marc de MOS - Fira de Sant Miquel de Lleida d'aquest cap de setmana la nova campanya “El Solsonès, quin gust de comarca!”, un projecte destinat a promocionar el producte agroalimentari i la gastronomia d’aquest territori. La campanya, d’àmbit català, començarà aquest octubre i es perllongarà fins a finals de desembre.

Meritxell Gené, tècnica agroalimentària del Consell Comarcal del Solsonès, explica que la campanya es concretarà en tallers de cuina catalana amb el productors locals que es faran en el marc de les fires de la comarca i en unes jornades gastronòmiques, organitzades conjuntament amb el Gremi d’Hosteleria del Solsonès, en les que una quinzena de restaurants oferiran plats amb productes de temporada. A més, es farà la difusió de productors i productes a través de xarxes.

Durant el mes d’octubre es promocionarà especialment la sal del Salí de Cambrils i els plats elaborats amb moresc. La campanya es fa també coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.

El saló MOS – Fira de Sant Miquel, juntament amb el Saló de l’Automòbil de Lleida, van viure aquest dilluns la darrera jornada amb un balanç global positiu. L’horari dels dos salons, que van acollir una setantena d’expositors i una cinquantena d’activitats, va ser de 10.30 a 20.00 h. L’accés era gratuït.

