La Diputació de Lleida aprova el projecte d'arranjament de la C-149a, a Pinell, per reduir-ne la perillositat
Després d'una dècada de reivindicacions, l'alcalde celebra que "ja no hi ha marxa enrere" per dur a la realitat el projecte pressupostat en 3 milions d'euros
La previsió és que durant el 2026 es comencin les obres, almenys en un tram, i quedin enllestides durant el 2027
L'esperat projecte d'arranjament de la C-149a, la carretera que va des de Solsona fins a Pinell de Solsonès que també es coneix com la pujada de la Torregassa, ha fet un gran pas endavant i "ja no hi ha marxa enrere" per dur-lo a la realitat, com celebra l'alcalde, Benjamí Puig. Després que el projecte quedés encallat el 2021, la Diputació de Lleida ha aprovat el projecte inicial de condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la via, pressupostat en 3 milions d'euros, per reduir-ne la perillositat i facilitar la mobilitat als usuaris. L'alcalde espera que les obres quedin enllestides durant el 2027.
"Manifesto amb molta satisfacció l’esperada notícia, atès que és una demanda del municipi de molts anys i s’hi ha invertit molt de temps i esforços", com detalla l'alcalde. L'aprovació inicial del projecte que donarà resposta a una reivindicació històrica permetrà millorar la seguretat viària de la carretera, una actuació que serà especialment beneficiosa pel veïnat de Pinell, Castellar de la Ribera i de les masies d'Olius situades a la Torregassa, que solen circular per la C-142a per anar a Solsona.
Les obres, com va publicar aquest diari el juliol de 2023, permetran arranjar un tram de cinc quilòmetres de la carretera que puja des de Solsona fins a la Torregassa, tot ampliant aquells trams en què la via s'estreny més i reduint els revolts tancats, que poden resultar perillosos per als usuaris que la freqüenten. Amb l'execució de les obres, es garantirà que la carretera és més segura, especialment en els llocs on sovint conflueix el trànsit de turismes, bicicletes i camions.
El batlle assegura que en els pressupostos per a l'exercici del 2026 s'hi destinarà una partida que permeti executar almenys un tram de l'obra per poder-la enllestir de forma definitiva durant el 2027.
Una dècada d'espera per a l'arranjament la via
Fa almenys una dècada que s'estudiava la possibilitat d'arranjar la C-142a per a millorar-ne la seguretat i, malgrat els esforços, no ha estat fins a aquest any que el projecte ha fet un pas endavant. Com detalla Puig, l'any 2021 ja es va redactar un projecte i quan estava pràcticament acabat va anar-se posposant la seva aprovació "per motius adversos". Quatre anys més tard i "després de molta insistència, per fi s’ha aconseguit l’aprovació i la publicació del projecte. Ja no hi ha marxa enrere", celebra el batlle.
