Els bolets, la tòfona i la sal: els productes estrella per posicionar la gastronomia del Solsonès
La campanya "El Solsonès, quin gust de comarca!" dona tret de sortida per promocionar el producte local amb tallers de cuina en les fires de la comarca i una nova secció a les xarxes que donaran a conèixer històries de productors i restauradors de la zona
El Gremi d'Hostaleria i Turisme enguany ha organitzat una ruta gastronòmica de tardor per 18 establiments d'arreu de la comarca
Els bolets, la tòfona i la sal de Cambrils, tres productes que es produeixen a la comarca, seran els protagonistes a l'hora de promocionar la gastronomia del territori durant aquesta tardor en el marc de la campanya "El Solsonès, quin gust de comarca!". Amb la finalitat d'enfortir la identitat del Solsonès a través de la cuina, donar suport als productors i restauradors locals i unir paisatge, producte i cuina, la iniciativa que ha estat presentada aquest dimecres reforçarà el vessant gastronòmic de les diferents fires que se celebren al territori amb nous tallers de cuina i donarà a conèixer a través de les xarxes històries de productors i restauradors de la zona.
En el marc de la campanya, s'han programat diversos tallers de cuina amb producte local en les diferents fires gastronòmiques que se celebraran a la comarca fins a final d'any: la Fira d'Ous d'Euga de Sant Llorenç, la Fira de l'Empelt de Llobera, la SolsoTerra de Solsona i el Mercat del Trumfo i la Sal d'Odèn. A banda, a través de les xarxes, es publicarà contingut que donarà a conèixer productors i restauradors de la comarca, així com els seus productes, amb la finalitat de posicionar-los com a grans atractius.
Durant l'acte que ha acollit la sala Francesca de Llobera del Consell també s'ha presentat la 20a edició de les Jornades Gastronòmiques de Tardor del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès (de l'1 d'octubre al 16 de novembre). Amb la finalitat de gaudir de la riquesa culinària de la comarca, enguany s'ha creat una ruta gastronòmica de tardor en què participen fins a 18 bars i restaurants del territori. Tots ells oferiran plats, menús i tapes elaborades amb productes de temporada i els clients podran disposar d'una butlleta que hauran de segellar després de cada experiència per entrar en un sorteig, com ha detallat la presidenta del gremi, Anna Lozano.
La iniciativa Benvinguts a Pagès 2025 també aterrarà al Solsonès els dies 4 i 5 d'octubre, com també arreu del país. A la comarca, oferirà a tothom qui vulgui l'oportunitat de conèixer en primera persona la formatgeria Laubagueta de Biosca on es produeix aquest lacti ecològic de cabra. La cap de l'oficina del DARPA del Solsonès, Elisenda Brualla, ha celebrat que la iniciativa coincideixi amb la nova campanya comarcal, ja que "van molt de la mà".
A banda, s'organitzaran activitats turístiques amb un punt gastronòmic. Un exemple en serà la visita guiada "Tasta Solsona", que anirà a càrrec de Solsona Experience. El recorregut combina la divulgació de la part més monumental de la ciutat amb les explicacions més històriques de botigues i elaboradors locals. I, per descomptat, inclou tastets gastronòmics, com ha detallat Pau Vilaseca, un dels seus socis-fundadors. Astrosolsonès, per la seva banda, ha organitzat l'experiència “Sol i Vermut al castell de Lladurs”, en què s'oferirà una observació del Sol acompanyada d'un aperitiu.
La presentació de la campanya ha acabat a la plaça del Consell Comarcal amb el taller de cuina en directe "Sabors del Solsonès", a càrrec del xef Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font de Solsona, que ha ofert dos tastets amb productes ben arrelats a la comarca: una tapa de rovellons, cansalada de coll i salsa agredolça i una altra de compota de mel i carabassa i cremós de mató.
"Una cuina autèntica i innovadora"
La presidenta del Consell Comarcal, M. Claustre Sunyer, ha obert l’acte subratllant la complicitat entre el sector primari i la restauració del Solsonès, que ha permès oferir una cuina “autèntica, innovadora, genuïna i de gran qualitat”. Productes emblemàtics com els trumfos, els formatges, els vins del Solsonès, o la sal del Salí de Cambrils, han estat assenyalats com a exemples d’aquesta riquesa que exporta el nom de la comarca arreu.
Aquesta campanya forma part del projecte 12 mesos, 12 paisatges, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i compta amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament Local SolCar. L’acte s’ha organitzat coincidint amb la distinció Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, que situa el país com a referent gastronòmic internacional i ofereix una oportunitat idònia per promocionar el producte del Solsonès.
