Odèn restringeix l'accés de vehicles a la muntanya de Cambrils i d'Alinyà a partir d'aquest dimecres
Des d’aquest dimecres només es podrà accedir a l’espai natural d’Odèn i Alinyà a peu o en bicicleta a fi d’afavorir una millor conservació del medi natural
Els vehicles motoritzats tindran prohibit accedir a la muntanya de Cambrils (Odèn, Solsonès) i d'Alinyà (Fígols i Alinyà, Alt Urgell) a partir d'aquest dimecres, 1 d'octubre, a fi de garantir la bona conservació dels seus espais naturals, així com de les activitats productives que s'hi duen a terme. D'ara endavant, els entorns de l'Espai Natural Protegit de les Serres d'Odèn-Port del Comte i de la reserva nacional de Caça del Cadí només es podran gaudir a peu o en bicicleta, fomentant un model de gaudi més respectuós amb el medi, alhora que sostenible.
Aquesta regulació ha estat impulsada pel volum de vehicles de motor que solien transitar el paratge natural. Davant d’aquest problema, els ajuntaments dels dos municipis, la Fundació Catalunya La Pedrera (propietària de la muntanya d’Alinyà) i altres propietaris van coincidir a impulsar la prohibició per l’impacte que té en l’entorn i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals tradicionals que s’hi duen a terme des de fa generacions.
Pel que fa als usos turístics i de lleure, des d’avui aquests es podran continuar desenvolupant exclusivament a peu o en bicicleta, fomentant així un model de gaudi del territori respectuós amb el medi i sostenible en el temps.
Amb aquesta restricció es donarà compliment a la llei de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, així com de l’Ordenança municipal reguladora dels espais naturals del municipi d’Odèn i de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural a la muntanya d’Alinyà de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà, les dues poblacions que han cooperat per promoure la conservació dels seus espais naturals.
Regulacions d'accés a camins d'Odèn
Paral·lelament, l'Ajuntament d'Odèn es troba en procés de regular l'accés de vehicles motoritzats als camins del seu terme municipal per raons de conservació i per evitar la seva entrada en finques privades. Del total de 76 camins, el consistori ha proposat prohibir-hi l'accés en quasi una seixantena, amb el vistiplau de la propietat, en cas que es trobin en àrees de titularitat privada. Dels restants, a tres s'hi restringirà l'accés durant períodes de l'any de més activitat (com a l'estiu amb les zones de bany o als boscos a la tardor) i 17 es mantindran sense prohibicions.
Aquestes restriccions, però, encara no han entrat en vigor, ja que han de ser aprovades pel Consell Comarcal del Solsonès i pel Departament.
Fonts consistorials aprofiten per agrair la col·laboració i comprensió de veïns involucrats, visitants i entitats locals que han fet possible la protecció d’un entorn natural de gran valor i han animat a tothom a gaudir-lo de manera responsable.
