Els alumnes de Riner estrenen la renovada i ampliada Escola Rural de Freixinet
Després de començar el curs al local social per les obres, els 14 nens i nenes ja han tornat al centre escolar que, des d'aquest curs, incorpora el primer cicle d'Infantil (I1 i I2)
Les obres han permès construir una nova aula i instal·lar un lavabo per a infants i un taulell de preparació d'aliments, essencials per atendre els nens i nenes d'entre 1 i 3 anys
Els 14 alumnes de l'Escola Rural de Freixinet (Riner) han viscut una nova tornada a les aules, i aquest cop a unes de veritat, després d'haver començat el curs al local social per les obres que han permès incorporar el primer cicle d'Educació Infantil al centre (I1 i I2). La implantació d'aquests nous cursos ha implicat una reestructuració i ampliació de l'escola que s'han traduït en la construcció d'una nova aula i la instal·lació d'un lavabo per a infants i un taulell de preparació d’aliments, essencials pels matriculats d'un i dos anys que, des d'aquest curs, poden anar a l'escola al municipi. L'alcalde confia que l'ampliació del servei educatiu ajudarà a arrelar noves famílies al territori.
L'edifici de l'escola es composa de dues plantes i, abans de la remodelació, a la planta baixa hi havia una aula pels alumnes d'infantil i al pis de dalt, pels d'Educació Primària. Després dels treballs, que es van enllestir el passat 15 de setembre, la planta baixa consta d'una aula d'infantil (3 a 6 anys), una altra de llar d’infants (1 a 3 anys), un distribuïdor, una zona de serveis, un vestíbul d’entrada i un magatzem. A la primera planta, s'ha mantingut l'aula de primària (6 a 12 anys) i s'ha inclòs un nou distribuïdor, una zona de serveis, un despatx de direcció i un terrat que servirà com una aula exterior. El centre, a més, disposa d'un pati per tal que els infants puguin jugar a les hores d'esbarjo.
Per tal d'incloure l'escolarització plena dels més petits també ha calgut instal·lar un lavabo per a infants i un taulell de preparació d’aliments. També s’ha adequat un lavabo accessible amb dutxa per a adults.
Mentre finalitzaven les obres, els alumnes i professores van començar el curs 2025/26 al local social de Freixinet, un espai que es va transformar en la seva aula provisional durant les tres primeres setmanes. Com va manifestar a Regió7 el segon dia de curs la directora de l'escola, Marta Manteca, tant els infants com el professorat van viure la tornada a les aules "com una aventura" que va fer "una experiència diferent".
Garantir el futur del poble i de l'escola rural
“En els últims 15 anys, la pèrdua de població ha estat considerable i preocupant i el nou servei de llar d'infants ajudarà a revertir la dinàmica tot ajudant a atraure i establir-se al municipi noves famílies i consolidar les que ja hi viuen tot garantint, també, el futur de l’escola rural”, com manifesta l'alcalde de Riner, Joan Solà. Així doncs, segons el parer del batlle, aquest és un servei imprescindible per abordar el repoblament i facilitar l'arrelament de les famílies existents, com també l'arribada de noves famílies que vulguin desenvolupar el seu projecte de vida en un entorn rural.
Fins a aquest curs, el municipi rural no disposava de cap servei de llar d'infants, de manera que les famílies havien d'optar per escolaritzar els nens i nenes menors de 3 anys en poblacions properes, com ara Solsona o Cardona, la qual cosa solia fer que molts d'aquests infants continuessin el seu itinerari formatiu en aquests municipis tot i tenir l'escola rural al poble. La recent inclusió del primer cicle d'infantil, per tant, evitarà aquests casos. Els adolescents s'arrelaran des de petits al seu propi municipi i, a la vegada, garantiran el futur de l’escola rural.
L’Ajuntament de Riner i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van firmar l’any passat un conveni per tal de facilitar la implantació del primer cicle d'Educació Infantil a l'Escola Rural de Freixinet i aquest curs ja s'ha fet plenament efectiu.
L’Escola de Freixinet forma part de la ZER El Solsonès i ocupa la planta baixa i la primera planta d’un edifici situat al centre de la població. El primer cicle d’Educació Infantil comprèn fins als tres anys, mentre que el segon, que ja existia a l’Escola de Freixinet, va dels 3 fins als 12 anys. Aquest curs 2025-26 compta amb tres professores i una tècnica d’educació infantil (TEEI), i s’hi han matriculat 14 infants als quals se n'afegirà un altre el pròxim mes de novembre.
