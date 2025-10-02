Solsona convida a reflexionar sobre la pressió social per ser productius pel Dia Mundial de la Salut Mental
La Taula de Salut Mental del Solsonès aprofitarà la jornada del divendres 10 d'octubre per conscienciar el conjunt de la població amb el seu manifest i organitzarà un espai de micro obert perquè tothom qui vulgui comparteixi la seva història personal
Redacció
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el pròxim divendres 10 d’octubre, Solsona acollirà una jornada de sensibilització davant de l’Ajuntament que duu per lema “Parar és un acte de resistència”. Es durà a terme de deu del matí a dos quarts de dues amb activitats obertes a tota la ciutadania, un estand informatiu, la lectura d’un manifest i un espai de micro obert.
Després de l’experiència de l’any passat, aquesta iniciativa torna amb l’objectiu de fomentar la reflexió conjunta sobre la salut mental, un bé comú i una responsabilitat compartida. Enguany la jornada posa en relleu la necessitat de qüestionar la pressió social constant per ser productius, de fomentar entorns laborals i socials més saludables i d’apostar per espais on parlar i compartir les preocupacions. Des de l’organització es vol reivindicar el dret a aturar-se sense por ni estigma i a recordar que les persones som més que allò que produïm.
Una balança de càrregues mentals
Durant el matí, la ciutadania serà convidada a participar en dues dinàmiques. L’activitat “El pes de l’exigència” convidarà els vianants a reflexionar sobre les càrregues mentals que afrontem en el dia a dia i com poden desequilibrar el nostre benestar mitjançant una balança creada especialment per a l’ocasió. Així mateix, el joc de taula “El camí del benestar” plantejarà preguntes per pensar en l’autocura individual i col·lectiva. Paral·lelament, els assistents podran informar-se sobre els serveis de salut mental disponibles al Solsonès.
Al punt del migdia, tindrà lloc la benvinguda institucional, seguida de la lectura del manifest de la Taula de Salut Mental del Solsonès. Tot seguit, s’obrirà un espai de micròfon obert, perquè tothom que ho desitgi comparteixi les seves experiències i inquietuds.
És el segon any que la comissió de sensibilització de la Taula de Salut Mental, creada el 2024, organitza aquesta jornada amb l’objectiu de combatre l’estigma associat als trastorns mentals i oferir recursos a la població. L’any passat va estrenar-se la iniciativa de la mà de l’animador Pep Callau com a conductor.
La balança de càrregues mentals utilitzada durant la jornada del dia 10 es traslladarà posteriorment al casal cívic i comunitari Xavier Jounou, on es podrà continuar participant durant tot un mes.
La Taula de Salut Mental del Solsonès és integrada per representants del Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona, els Serveis Socials, el Centre Sanitari del Solsonès, l’EAP del Solsonès, Amisol, Sol del Solsonès, Eunoia, Ocell de Foc, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Althaia, Mossos d’Esquadra, Policia Local de Solsona i Jutjat de Solsona. Enguany també col·labora en aquesta jornada la UEC L’Afrau.
