Els departament d'Agricultura exposa als propietaris forestals reunits a Solsona les necessitats de mecanització dels treballs als boscos
El Govern està tancant uns ajuts que contribueixen a transformar i comercialitzar els recursos forestals per un import total de 6 milions d’euros per millorar la rendibilitat
El Centre de la Propietat Forestal (CPF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació celebra avui la Jornada Sant Francesc 2025 al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona. L’edició d’enguany, sota el títol “Els treballs forestals amb processadora i autocarregador: innovació i eficiència en la gestió forestal”, se centra en els avantatges d’aquesta maquinària i els reptes que comporta la seva adaptació als boscos catalans.
L’aposta per la mecanització en la gestió forestal està entre les prioritats del Departament que està tancant uns ajuts que contribueixen a transformar i comercialitzar els recursos forestals per un import total de 6 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta línia és facilitar la modernització de la maquinària i la producció forestal per tal d’obtenir una millora en la rendibilitat.
Es tracta d’una línia dirigida a empreses i autònoms que tinguin l’activitat forestal com a principal, i en la convocatòria de 2024 ha arribat a es 58 beneficiaris La maquinària està subvencionada fins a un màxim de 250.000,00 euros i empreses i autònoms poden arribar a rebre una subvenció del 40% del cost total de la màquina.
El Departament finança tant l’adquisició de maquinària forestal (tractors, autocarregadors, processadores, i també complements com ara desbrossadores, cables i pinces), així com tota aquella maquinària necessària per desenvolupar l’activitat, com, per exemple, camions de transport o bàscules. D’altra banda, també se subvencionen inversions d’obra civil i maquinària en les empreses fins a l’entrada dels productes forestals a les línies de transformació.
Processadores i autocarregadors, el centre de la Jornada
La mecanització amb processadora i autocarregador s’ha consolidat com una eina clau per incrementar la productivitat i millorar la seguretat laboral en les operacions forestals. La jornada també aborda qüestions essencials com la planificació prèvia dels treballs, l’adequació de la maquinària al tipus de massa i al terreny, i les actuacions de restauració posteriors al desembosc.
El programa de la Jornada de Sant Francesc ha inclòs dues ponències tècniques que han permès fer una radiografia de la situació de la mecanització avançada a Catalunya i com n’és d’imprescindible el paper d’aquesta maquinària en la gestió forestal, així com els seus avantatges i reptes.
Els participants s’han desplaçat a la finca La Salada (Lladurs), on han visitat els treballs realitzats l’any 2024 i han pogut veure com treballaven una processadora i un autocarregador. Durant la visita, tècnics de l’empresa de la maquinària i del Centre de la Propietat Forestal han aportat dades tècniques sobre el rendiment i les característiques dels treballs.
La jornada ha finalitzat amb una visita al Hub Forestal de Solsona, un espai pioner dedicat als assaigs preindustrials i de prototipatge de nous productes vinculats a la fusta. L’acte, amb gairebé 140 persones inscrites.
