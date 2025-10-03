Solsona acollirà quatre tallers sobre paternitat i cures per a homes
Les sessions busquen fomentar la corresponsabilitat i dotar d’eines als pares per implicar-se en la criança
Regió7
Què implica ser pares presents en la criança? Quins reptes se’ns plantegen en el dia a dia? Com gestionem les nostres emocions i acompanyem les dels infants? Com ens relacionem amb les cures? La corresponsabilitat i la criança compatida segueixen sent un repte en la nostra societat i és per això que l’àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminisme organitza un cicle de tallers per dotar d’eines els homes que exerceixen la paternitat i les cures dels seus infants.
L’objectiu és generar espais que afavoreixin una major corresponsabilitat en la criança i les tasques de cura i que avancin en un replantejament social de la masculinitat. Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el desplegament del Pla Corresponsables (Temps per Cures) al Solsonès.
El programa consta de quatre tallers en dijous, de les sis de la tarda a les vuit del vespre i aniran a càrrec del psicòleg Vicente Tatay, de l’entitat Entre Homes.
Dijous 16 d’octubre
Taller: “Masculinitat, paternitat i cures”
Què és ser pare? Reflexionarem sobre els referents i mandats que condicionen la vivència de la paternitat avui dia i les seves implicacions en el repartiment de les tasques en la criança. Explorarem els tipus de cures, què és la càrrega mental i abordarem les problemàtiques i possibles propostes en les cures del dia a dia, així com els seus beneficis.
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Biblioteca Carles Morató
Dijous 30 d’octubre
Taller: “Cuidar-se per cuidar: l’autopaternatge i l’autocura”
La paternitat és una oportunitat per aprendre a cuidar-nos cuidant, millorant la nostra presència i disponibilitat en les diferents àrees que comprèn la paternitat. Explorarem com vam ser cuidats i com cuidem i ens cuidem en l’actualitat, identificant eines que ajudin a involucrar-nos en les cures d’una manera saludable.
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Sala Francesca de Llobera, Consell Comarcal del Solsonès
Dijous 13 de novembre
Taller: “Emocions pròpies i acompanyament emocional de les criatures”
La paternitat comporta grans canvis personals i emocionals. Quins em són més fàcils de gestionar i quins en són més complicats? Què faig amb aquestes dificultats i com influeixen en la criança i les cures? Un espai per al reconeixement i identificació de les emocions pròpies i d’altres persones, per ampliar el nostre llenguatge emocional i potenciar l’enteniment i l’empatia amb les emocions de les criatures.
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Sala Francesca de Llobera, Consell Comarcal del Solsonès
Dijous 27 de novembre
Taller: “El paper del pare en les diferents etapes de la criança”
Coneixerem les principals etapes evolutives de les criatures, oferint eines i coneixements per acompanyar-les en les seves necessitats físiques, emocionals i evolutives, promovent un paper actiu i proper del pare.
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Sala Francesca de Llobera, Consell Comarcal del Solsonès
Aquest és un cicle organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i emmarcat en el desplegament del Pla Corresponsables amb el finançament del Ministeri d’Igualtat i de la Generalitat de Catalunya
Més informació i inscripcions
Les inscripcions es poden realitzar per tallers específics o bé a tot el cicle i es poden fer a través de correu electrònic a entretemps@elsolsones.cat o bé trucant al 973483234.
