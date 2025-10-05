Les remeieres, mostres d'oficis antics i caça per la Fira de l’Empelt de Llobera
La gastronomia prendrà més importància a la cita d'aquest cap de setmana, 11 i 12 d'octubre, amb la 3a Mostra gastronòmica en què participen elaboradors i productors locals i un nou taller de cuina
Les tradicionals parades de les remeieres de Llobera, les mostres d’antics oficis i un ampli mercat d’artesania, la caça i producte local faran lluir la 21a Fira de l’Empelt. Enguany, com a novetat, la gastronomia prendrà un pes més important, ja que a banda d’acollir la tradicional mostra de menjar i vins en què participen Rest, l’Hostal Nou, Bec d’Or, el Celler del Miracle i la carnisseria l’Espetec, s’ha programat un taller de cuina en el marc de la campanya “El Solsonès, quin gust de comarca!”. Amb un ampli programa d’actes per a tots els públics, aquest cap de setmana, 11 i 12 d'octubre, el municipi rural honorarà el seu passat.
Un ampli mercat omplirà el local social de Llobera amb les parades de les remeieres com a gran atractiu, com també les d’artesania i manualitats, productes locals i llibres. Com a novetat, enguany també hi haurà servei d’esmolet per a ganivets i eines de tall. Un altre dels atractius serà la mostra d’antics oficis, que mostraran com es treballava tradicionalment el ferro o la fusta, es mostrarà com es fa la pràctica vegetal de l’empelt i un grup de puntaires demostrarà les seves habilitats.
El programa també inclou la tradicional batuda del porc senglar, una caminada de 12 km, la presentació d’un llibre, un taller sobre de nutrició i salut per a dones, una arrossada popular i una tirada lliure de bitlles catalanes.
Per als més petits, s’hi farà un espectacle de titelles, una prova del circuit de Cros Escolar del Solsonès, una ballada de gegants i hi haurà jocs i inflables.
La Fira de l'Empelt és una de les més arrelades a la història del municipi i, de fet, havia arribat a ser una de les més importants de tot Catalunya. Està documentada des del segle XVII i es va celebrar fins al 1963, que es va deixar de fer. L'any 2004 es fa recuperar i, des de llavors, cada segon cap de setmana d'octubre Llobera es vesteix de festa per honorar el seu passat.
