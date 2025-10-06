Els serveis d'igualtat i diversitat guanyen múscul al Solsonès per desplegar noves polítiques i prevenir violències
El Consell estrena el nou Servei d'Equitat en els Treballs, una nova àrea que ajudarà a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes a empreses, entitats i ajuntaments
Aquesta tardor es presentarà una nova campanya de difusió per donar més a conèixer els serveis d'atenció a les dones i persones LGTBIQ+
Regió7
Recentment, el Consell Comarcal del Solsonès ha incorporat el nou Servei d'Equitat en els Treballs, una nova àrea que ajudarà a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes a empreses, entitats i ajuntaments. Junt amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ (SAI), formaran una estructura més forta que permetrà desplegar polítiques públiques transformadores i reforçar la prevenció i l’atenció davant situacions de violència masclista o discriminació. A fi de donar a conèixer els serveis de feminismes i igualtat a la comarca, s'impulsarà una nova campanya de difusió per apropar-los a la ciutadania.
Amb la incorporació de la nova tècnica d'igualtat en els treballs, el servei compta amb cinc professionals que treballen de manera transversal per garantir els drets socials, la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere a la comarca. Sovint, la ciutadania desconeix aquests serveis que poden ser de molta ajuda per a víctimes de violència masclista o de LGTBIfòbia. Per evitar-ho, aquesta tardor s’iniciarà una campanya de difusió a través dels mitjans digitals, xarxes socials i suports físics, així com sessions informatives presencials i en línia per donar-los a conèixer.
Un dels punts forts de la campanya serà la presentació del nou equip d’Igualtat i Feminismes, que treballa per impulsar accions contra les violències masclistes, promoure la diversitat i donar suport a les entitats i col·lectius feministes del territori. Així, es facilitarà que tothom pugui participar en les polítiques d’igualtat del Solsonès.
Nou Servei d’Equitat en els Treballs
La incorporació més recent a l’equip és la d’una tècnica d’igualtat en els treballs, que dona suport a empreses, entitats i ajuntaments per fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta nova línia de treball també vol sensibilitzar la ciutadania sobre la corresponsabilitat en les tasques de cura i el repartiment equilibrat dels temps de vida.
El SIAD atén prop d’un centenar de dones cada any
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) compta amb una tècnica, una psicòloga i una jurista. El 2024, el servei va atendre 85 dones i, des de principi d'any ja n’ha atès 79. Tot i que el SIAD dona resposta a demandes molt diverses, la majoria de casos estan relacionats amb situacions de violència masclista.
Les dones que s’hi adrecen reben orientació, assessorament i acompanyament jurídic i psicològic. A més, el servei afavoreix la creació de grups de suport, campanyes de sensibilització, accions de prevenció i col·labora amb els ajuntaments per promoure polítiques de gènere en l'àmbit comarcal.
Un servei de referència per a la diversitat LGBTIQ+
El Servei d’Atenció Integral (SAI LGBTIQ+), actiu a jornada completa des del juliol de 2024, ofereix acompanyament, assessorament i informació sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere. Està obert a tota la ciutadania, però especialment a persones LGBTIQ+ que hagin patit o puguin patir situacions de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
El servei també dona suport a professionals, entitats i administracions locals que vulguin formar-se o treballar la diversitat i la inclusió al seu entorn. L’objectiu és garantir que totes les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals puguin viure lliurement, amb igualtat de drets i sense LGTBIfòbia, disposant de tota la informació, acompanyament i atenció possible.
Amb finançament de la Generalitat
El reforç de les polítiques d’igualtat i feministes de l’ens comarcal es pot dur a terme gràcies al finançament provinent de la Generalitat de Catalunya dels darrers anys, el qual ha estat clau per fer créixer i estabilitzar aquest equip.
