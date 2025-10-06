Un grafiti a la façana de la històrica botiga El Rei de la Màgia, del solsoní Pere Rafart: "és una constant, els netegem i l'endemà hi tornen a ser"
El mag solsoní alça la veu a la xarxa X per visibilitzar com les pintades constants a establiments de la ciutat comtal afecten els seus propietaris
"Ho patim tots, però quan es tracta d'un edifici històric, amb més de 140 anys, toca més la moral", manifesta
Anaven a aixecar la persiana de la botiga de bon matí i es troben amb una nova pintada a la històrica façana de la botiga. Malauradament, aquest és el pa de cada dia a la botiga de màgia més antiga del món, El Rei de la Màgia, que es troba a Barcelona i és gestionada pel mag solsoní Pere Rafart i el propietari, Pau Martínez. Davant d'aquestes pintades que embruten establiments de la ciutat comtal dia rere dia, van decidir aixecar la veu a través de la xarxa X per visibilitzar aquesta problemàtica i dos dies després de la seva publicació ja acumula més de 2.500 m'agrada. "Ho patim tots, però quan es tracta d'un edifici històric toca més la moral", manifesta el solsoní.
La pintada que els va portar a aixecar la veu a les xarxes es va fer durant la nit del passat divendres o la matinada de dissabte, entre el 3 i 4 d'octubre. Unes lletres blaves sobre la façana grana de l'establiment amb més de 140 anys d'història. Com relata el fill de Solsona, "les pintades són una constant; les netegem i l'endemà hi tornen a ser. Al final acabem desistint". Afegeix que no només afecten els propietaris del districte de Ciutat Vella, on es troba la botiga, sinó que és un problema a tota la ciutat.
De fet, fa un temps van decidir pintar la persiana de l'establiment amb el logo de la botiga a fi d'evitar que s'hi pintessin més grafitis. Tot i això, "el dia vinent ja tornava a haver-hi".
Per ell, la solució per acabar amb aquests casos passa per la "tolerància zero", com detalla. Durant els primers mesos de l'alcaldia de Collboni, com manifesta Rafart, "es va notar un intent de netejar els grafitis de les parets del Born, Santa Caterina i el Gòtic, però a hores d'ara tot ha tornat a quedar fet un desastre".
"Quan viatges t'adones que és un problema nostre. Quan he visitat altres ciutats del món com ara Londres o Tòquio, estan netes. A Barcelona, en canvi, hi ha molta brutícia als carrers i hi ha molts grafitis", lamenta el solsoní.
La botiga de màgia més antiga del món
El Rei de la Màgia, ubicada al carrer Princesa de Barcelona, és una botiga històrica que ja acumula més de 140 anys des de la seva fundació, l'any 1881. A l'establiment es construeixen i es venen tota mena d'articles relacionats amb el món de la màgia i l'il·lusionisme, molts d'ells produïts de forma artesanal. A més, sol acollir espectacles i esdeveniments de petit format. Després d'aquesta llarga trajectòria, l'establiment ha acabat esdevenint un símbol cultural de la ciutat de Barcelona.
