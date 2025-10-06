L'Oficina d’Habitatge de Solsona compleix 20 anys amb el mercat residencial estancat
El servei, que té la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania, té 160 contractes actius de lloguer i només tres immobles per oferir
El principal repte que afronta en aquests moments és la incorporació de nous pisos per reduir la llista d'espera
Regió7
En els seus vint anys de vida, l’Oficina Local d’Habitatge de Solsona ha formalitzat al voltant de 800 contractes de lloguer, 160 dels quals estan en actiu. El servei té la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge digne a la ciutadania i, alhora, optimitzar les relacions entre propietaris i llogaters i evitar la via judicial mitjançant la mediació entre ambdues parts. Durant molts anys, va arribar a ser la més activa de la demarcació de Lleida, però actualment es troba estancada. Per això, el seu principal repte és reduir la llista d’espera de persones que busquen habitatge amb la incorporació de nous pisos.
En aquests moments, la borsa té 160 contractes actius de lloguer i tan sols disposa de tres habitatges per oferir, una xifra massa baixa per satisfer l'alta demanda que té el servei. Aquest fet evidencia la necessitat del servei per incrementar l'oferta. El preu mitjà del lloguer se situa en els 360,40 euros i al llarg del 2024 es van formalitzar un total de 26 contractes.
Durant molt temps, la borsa d’habitatge de l’Ajuntament de Solsona va ser la més activa de la demarcació de Lleida. Actualment, però, falten pisos. En aquest sentit, la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich, fa un reconeixement a totes les persones propietàries que han confiat en aquest servei municipal al llarg d’aquests vint anys. “Són persones que han entès que la qüestió de l’habitatge és un dret que ens implica a tothom i, generosament, han posat el seu pis a disposició de ciutadans i famílies perquè puguin desenvolupar la seva vida en condicions a un preu just”.
Viladrich agraeix la sensibilitat d’aquests titulars d’habitatges i fa una crida a aquells que disposen de pisos buits. Els anima a informar-se a l’Oficina Local d’Habitatge dels avantatges de confiar en aquesta opció. La regidora els demana que no creguin en “falsos mites sobre els riscos associats al lloguer, ja que els casos en què es generen danys o hi ha impagaments són anecdòtics i circumstancials”.
“Còmode, pràctic i segur”
Rosa Ramellat és una de les propietàries amb pisos a l’Oficina Local d’Habitatge. Com explica, va adreçar-s'hi perquè no tenia temps per fer-se càrrec de la gestió dels lloguers. A més, “hi buscava seguretat i que no l’hi portessin problemes, amb l’Ajuntament d’intermediari”. Basant-se en la seva experiència, recomana el servei pels següents motius: "és còmode, pràctic, fàcil i segur", conclou.
Una de les vies per aconseguir habitatges és per mitjà de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’aquells pisos buits que s’incorporen a la borsa. Cada any l’Ajuntament concedeix el 50 % de la despesa acreditada fins a un màxim de 6.000 euros. En les dues últimes convocatòries s’han mobilitzat cinc pisos. La regidora Pilar Viladrich admet que “és menys del que ens agradaria, però també és més del que teníem”.
La dificultat de trobar pis en un municipi de mercat residencial tensat és un dels motius principals pels quals les persones acudeixen a l’Oficina Local d’Habitatge. Gerard Ribera i la seva família són llogaters a través d’aquest servei. “Ens n’havien parlat molt bé, tant pels pisos com per les facilitats de la borsa municipal”, explica, i per això van optar per fer-ne ús.
Tracte directe i agilitat en els tràmits
Ribera en remarca diversos avantatges, com els “preus molt raonables, que ajuden a l’emancipació, i el tracte molt directe i personal”. “Sempre estan disposats a ajudar-te i a solucionar qualsevol situació amb què et puguis trobar”, afegeix. L’agilitat en els tràmits, la comoditat i el guiatge de tots els passos que cal seguir és el que en subratlla especialment una altra de les llogateres, Queralt Guerrero.
Aquest mandat “s’ha aconseguit un dels objectius” de la borsa, que era la qualificació d’Oficina Local d’Habitatge, tal com posa en relleu Pilar Viladrich. “És un reconeixement i, alhora ens brinda oportunitats i ens planteja reptes”. El primer és l’increment d’habitatges per posar a disposició de la ciutadania amb una millora de la qualitat i poder donar resposta a un públic divers, tant a gent jove com persones de mitjana edat, famílies amb infants i gent gran.
Un altre repte d’aquest servei ubicat a la segona planta de la casa consistorial és l’adequació dels recursos humans que s’hi dediquen. La gestió de 160 habitatges, a més dels altres serveis de l’Oficina, com la tramitació de diferents tipus d’ajuts al lloguer, per a la rehabilitació d’habitatges per a majors de 65 anys, les funcions de mediació, la tramitació de sol·licitud del Registre únic de sol·licitants, entre d’altres, suposen una càrrega de feina molt elevada per a una sola gestora administrativa. Tot i que en els darrers dos exercicis ha rebut suport puntual de plans d’ocupació del projecte Treball als barris, resulta una càrrega massa gran. “Si Solsona es pot acollir a la convocatòria de la Llei de barris d’enguany facilitarà incrementar el personal”, confia la regidora de l’àrea.
