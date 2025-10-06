Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Menys aparcaments al carrer de Sant Agustí de Solsona per guanyar espai de circulació

De les 47 places d'estacionament en quedaran poc més d'una trentena a fi de satisfer una demanda dels veïns

Els treballs, que afecten una banda del vial, han començat aquest dilluns i s'allargaran dues setmanes

Les obres del carrer de Sant Agustí, que han començat avui

Les obres del carrer de Sant Agustí, que han començat avui / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

Amb la finalitat de guanyar més espai de circulació al carrer de Sant Agustí es reduiran les places d'estacionament de la zona. Concretament, els treballs que s'han començat aquest dilluns substituiran els aparcaments en bateria que hi ha a la banda dreta en direcció nord per places en línia. Això suposarà una reducció de més de deu places. D’aquesta manera, els vehicles disposaran de més espai per circular a la via, tal com van demanar els veïns del sector en les corresponents visites de barri.

En l’última trobada amb la regidora del barri, Pilar Viladrich, els assistents van escollir, d’entre les dues propostes presentades per l’Ajuntament, l’opció de suprimir els aparcaments en bateria actuals, que fan que els vehicles llargs envaeixin vorera i redueixin l’espai de circulació fins als 5,50 metres.

D’aquesta manera, es passarà de les 47 places d’estacionament actuals –des de l’encreuament amb el carrer d’Adolf Mas fins a la carretera de Bassella– a poc més d’una trentena, però les voreres quedaran lliures i la calçada destinada al trànsit rodat passarà a tenir 6,75 metres, aproximadament, i, per tant, també guanyarà en seguretat viària.

La brigada aprofitarà aquesta actuació per a repassar tota la senyalització horitzontal del carrer de Sant Agustí. Es preveu que els treballs s’allarguin dues setmanes com a màxim.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents