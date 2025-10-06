Pinós rep dos vehicles elèctrics, un d’ells pel transport de gent gran i escolars
El municipi rural afronta la fase final d’un ampli projecte que ha millorarà la seva eficiència energètica amb obres a equipaments i renovant l’enllumenat públic
El pla, pressupostat en quasi 2 milions d'euros subvencionats per fons europeus, quedarà enllestit el 30 de novembre
Pinós ha adquirit dos vehicles elèctrics en el marc d'un ampli projecte subvencionat per fons europeus Next Generation per fer el municipi més eficient energèticament. Un d'ells serà cedit a la brigada municipal i l'altre, de 9 places, es destinarà al transport de gent gran (per a viatges a Solsona els divendres de mercat, per exemple) i s'estudiarà la possibilitat d'articular-lo amb el transport escolar per dur alumnes d'infantil i primària a l'Escola Rural d'Ardèvol i els de secundària, a Solsona. En el marc del projecte "Cuidem Pinós: energia neta, territori viu", també han comportat treballs per millorar l'eficiència energètica dels seus equipaments i renovant l’enllumenat públic que quedaran enllestits el 30 de novembre.
Com detalla l'alcalde i conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, els dos vehicles concedits per "donar un servei públic al municipi", hi garantiran una mobilitat més sostenible. El transport de gent gran serà l'ús que tindrà un d'ells. Està previst que almenys un dia a la setmana es destini a dur persones d'edat avançada a la capital de comarca i s'ha escollit el divendres pel fet que és el dia de mercat. Un altre dels usos que se li vol donar és el transport d'escolars. En aquest cas, però, el batlle adverteix que "per dur alumnes necessitem monitors que els acompanyin en els trajectes, i, per això, hem de parlar amb el Departament per veure si seria possible", apunta el batlle. També es contempla poder posar-los a disposició d'entitats culturals locals quan els requereixin.
Els vehicles, però, encara no estan operatius. Ho estaran quan Endesa connecti a la xarxa els dos punts de recàrrega habilitats al municipi, un d'ells a Ardèvol i l'altre al santuari, i que seran d'ús exclusiu pels dos cotxes municipals.
Millora de l'eficiència d'edificis públics
En el marc d'aquest projecte, l'Ajuntament ha pogut impulsar quatre actuacions més. Una de les més substancials i que tindrà un major impacte en la reducció del consum energètic del municipi serà la millora de l'aïllament tèrmic dels equipaments. Els principals espais beneficiats han estat el local social d'Ardèvol, el local de Vallmanya (on s'ubica el bar i el restaurant) i l'edifici de l'Ajuntament, que es troba al conjunt del Santuari de Pinós. En els tres casos, com detalla l'alcalde de Pinós i conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, també s'han substituït les antigues calderes de gasoil per màquines d'aerotèrmia, en el cas dels locals socials, i per una de biomassa, en el de les dependències municipals.
Per afavorir que aquests tres espais i equipaments públics s'alimentin d'energia neta, també s'han instal·lat plaques fotovoltaiques al parc de Bombers i als locals socials d'Ardèvol i Vallmanya. A banda, s'ha promogut la renovació de l'enllumenat públic: s'han canviat 67 punts de llum per uns de tecnologia LED que no generen contaminació lumínica i se n'han afegit 43 més. D'aquesta forma, s'assolirà un 45% d'estalvi energètic respecte del que es consumia amb l'antiga instal·lació.
"Ens avancem a les normatives europees"
Després de quasi un any de treballs per dur a la realitat l'ambiciós i punter projecte a la comarca, l'alcalde manifesta que "estem orgullosos de ser un municipi que s'avança a les normatives europees d'eliminació dels combustibles fòssils i d'apostar per les energies renovables". A partir d'aquest desembre "creiem que serem pioners al Solsonès pel que fa a sostenibilitat energètica", celebra Vilalta.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»