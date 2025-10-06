Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reconeixement a la solsonina centenària Josefina Mas Coll

També coneguda com Josefina de Ca l'Alemà, es va dedicar a la gestió de la primera piscina de la ciutat oberta al públic

La centenària Josefina amb el primer tinent d'alcaldessa, Joan Parcerisa

La centenària Josefina amb el primer tinent d'alcaldessa, Joan Parcerisa / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

El passat dissabte, 4 d’octubre, la solsonina Josefina Mas Coll va fer cent anys. I com és costum, l’Ajuntament la va reconèixer amb un diploma i un ram de flors. En aquest cas, la va felicitar el primer tinent d’alcaldessa, Joan Parcerisa, que la va visitar a casa.

Nascuda a Barcelona el 1925, la Josefina de Ca l’Alemà, tal com se la coneix popularment, va ser la mitjana de tres germanes que es van establir a Solsona en la seva joventut. Va treballar durant un temps fent tasques de costura en un històric establiment solsoní i, més tard, juntament amb les seves germanes, es va dedicar a la gestió de la primera piscina de la ciutat oberta al públic i del patrimoni familiar.

La família en destaca el caràcter emprenedor, la dedicació a la llar i l’estima vers les persones que l’envolten. Actualment viu amb la seva neboda, Elisabet Müller.

