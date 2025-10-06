Reconeixement a la solsonina centenària Josefina Mas Coll
També coneguda com Josefina de Ca l'Alemà, es va dedicar a la gestió de la primera piscina de la ciutat oberta al públic
Regió7
El passat dissabte, 4 d’octubre, la solsonina Josefina Mas Coll va fer cent anys. I com és costum, l’Ajuntament la va reconèixer amb un diploma i un ram de flors. En aquest cas, la va felicitar el primer tinent d’alcaldessa, Joan Parcerisa, que la va visitar a casa.
Nascuda a Barcelona el 1925, la Josefina de Ca l’Alemà, tal com se la coneix popularment, va ser la mitjana de tres germanes que es van establir a Solsona en la seva joventut. Va treballar durant un temps fent tasques de costura en un històric establiment solsoní i, més tard, juntament amb les seves germanes, es va dedicar a la gestió de la primera piscina de la ciutat oberta al públic i del patrimoni familiar.
La família en destaca el caràcter emprenedor, la dedicació a la llar i l’estima vers les persones que l’envolten. Actualment viu amb la seva neboda, Elisabet Müller.
