Convertir una carbassa gegant en una obra d'art a la Fira d'Ous d'Euga de Sant Llorenç: «És més fàcil que treballar la fusta»
L'artista lleidatana especialitzada en la decoració de fruites i verdures, esculpirà una carbassa gegant en directe a la plaça de la Canal durant la mostra d'aquest diumenge
El concurs de carbasses i síndries de grans dimensions incrementa els premis econòmics, que enguany han estat aportats íntegrament per empreses i establiments de la Vall de Lord
Convertir una carbassa gegant en una escultura a través d'un art xinès mil·lenari. Aquest serà un dels grans atractius de la Fira d'Ous d'Euga de Sant Llorenç de Morunys d'enguany, que se celebrarà aquest cap de setmana, 11 i 12 d'octubre. Un dels exemplars que competiran per guanyar el concurs de carbasses de més pes també serà esculpit en directe per fer-lo lluir com una autèntica obra d'art. D'això se n'encarregarà l'artista lleidatana Judit Comes, impulsora de FrutArt, la seva empresa dedicada a la decoració, formació i assessorament en matèria gastronòmica. "Les carbasses gegants són més fàcils de treballar que la fusta", assegura.
La demostració artística de la lleidatana, amb dues dècades d'experiència en la disciplina, dinamitzarà la tradicional mostra de carbasses i síndries de grans dimensions, que es farà el diumenge, a la plaça de la Canal. Acostumada a treballar amb tota mena de fruites i verdures, explica que les carbasses gegants, pel fet que "són molt aquoses, també són molt toves", un fet a tenir en compte a l'hora de treballar-les. "Cada fruita i verdura té les seves particularitats i, en cada cas, s'han d'esculpir de forma diferent" per obtenir bons resultats.
Com explica el regidor de Cultura i Turisme, Amadeu Cristià, "el que s'esculpirà a la carbassa és sorpresa. Ho escollirà Comes en funció de la seva forma i la inspiració que tingui".
La mostra d'Ous d'Euga, el gran atractiu
A hores d'ara, Sant Llorenç de Morunys ja es prepara per a una nova edició d'una de les seves cites més representatives: la Fira d'Ous d'Euga i el Mercat del Pagès. El plat fort serà la mostra d'ous d'euga (terme amb què es refereixen a les carbasses al municipi piteu) de diumenge, que l'any passat va reunir exemplars que superaven els 600 kg, i la de síndries gegants, que es van afegir al concurs l'edició anterior i s'han mantingut per la bona rebuda que va tenir.
La tradicional pesada es farà a les 7.30 h del matí i tots els exemplars quedaran exposats durant tota la jornada. En aquest mateix punt del municipi també es farà el tradicional Ball de la Coca i es clourà la cercavila dels gegants dels tres Savis Piteus.
Al migdia, es farà l'entrega de premis per a les carbasses i síndries de més pes, la quantia dels quals ha estat augmentada. Els que quedin en les cinc primeres posicions seran guardonats amb 300 euros, 200 euros, 100 euros, 75 euros i 50 euros, tant en les categories d'ous d'euga més grans de la Vall de Lord, com els de fora, que competeixen per separat. A més, s'atorgarà un premi addicional per aquell que sigui més gran, també de 300 euros. En el cas de les síndries es donaran quatre premis. Pels guanyadors, de 100 euros, i pels segons, de 50. En aquest cas, els aspirants de la Vall de Lord també competiran per separat amb els de fora. Dins el concurs dels ous d'euga més artístics i originals, hi haurà tres premis: un de 150 euros, un de 75 i un de 50.
Enguany s'han augmentat els premis econòmics de totes les categories i, com a novetat, tots han estat aportats per empreses o establiments de la Vall de Lord. Així, com detalla el regidor, "la partida que l'Ajuntament destinava als premis, s'ha pogut destinar a potenciar altres àmbits". El govern ha agraït a tots els espònsors i assegura que la seva predisposició respon al fet que "se senten seva la fira".
La gastronomia guanya força a la fira
En aquesta edició, la gastronomia i el producte local prendran més importància durant tot el cap de setmana; en part, gràcies a la campanya "El Solsonès, quin gust de comarca!". En el marc d'aquesta iniciativa, s'ha programat una demostració i taller de cuina que ensenyarà als aplegats a fer una recepta amb productes de temporada i de la zona. La fira també inclourà el 14è Mercat del Pagès, que farà desplegar tota mena de parades de menjar i artesania pel municipi piteu, tant dissabte com diumenge.
Durant el dissabte hi tindrà lloc un concurs de dibuix infantil i, per primera vegada, hi haurà jocs de fusta gegants al claustre del monestir de Sant Llorenç. Per aquells que vulguin conèixer el patrimoni del municipi, es farà una visita guiada a la Capella dels Colls, al Museu de la Vall de Lord, i una altra a l'orgue del monestir. A la tarda, s'han programat les Olimpíades de pagès per a adults i, més tard, un concert de música tradicional amb Folk a mitges.
