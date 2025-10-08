Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova tanda de visites als barris de Solsona: veïns i regidors es reuneixen per discutir què cal millorar a la ciutat

Aquest és un dels principals canals de participació ciutadana a la ciutat des que es van començar les visites ara fa deu anys

Totes les trobades d’aquesta tardor es concentraran entre els dissabtes 11 i 18 d'octubre

Una reunió de barri amb el primer tinent d'alcaldessa, Joan Parcerisa

Una reunió de barri amb el primer tinent d'alcaldessa, Joan Parcerisa / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

Els regidors solsonins tornaran a visitar els barris de la ciutat per recollir peticions i demandes per part del veïnat i fer seguiment de les accions que s'estan impulsant. Amb aquesta finalitat, entre els dissabtes 11 i 18 d’octubre, l’Ajuntament de Solsona recollirà aportacions de tots els barris en una nova ronda de visites dels regidors adscrits a cada sector. Tal com han consensuat el govern municipal (ERC i ApS-CUP) i el grup de Treballem per Solsona, interessat a participar-hi, es faran dues tandes de trobades l’any d’aquest tipus, una a la tardor i una altra a la primavera.

En aquestes visites, un dels principals canals de participació ciutadana des que van començar fa deu anys, serveixen per recollir inquietuds i peticions del veïnat i fer un seguiment de les accions realitzades o en curs. Els representants municipals, posteriorment, classifiquen les actuacions per cinc grans àrees: governació, brigada, arbrat i zones verdes, neteja viària i altres.

L’increment de la neteja, el desbrossament i la poda, la millora de camins i del ferm de carrers, el reforç de la senyalització, les actuacions per fer reduir la velocitat del trànsit i la intensificació de la vigilància policial són les principals demandes veïnals que es posen sobre la taula en aquestes reunions a peu de carrer.

Quin regidor anirà a cada barri?

Aquest dissabte, dia 11, Maria Moumen serà a la Creu Blanca a les deu del matí i, juntament amb Isabel Pérez, al nucli antic a les quatre de la tarda. Tota la resta de visites es concentraran el dissabte 18. A les deu, Esther Espluga convoca el veïnat de Sant Ramon; Joan Parcerisa i Isabel Pérez el de Cal Xuxa; Ramon Montaner i Marc Barbens, el del Pont; Albert Colell i Jordi Sendarrubias el del Turó de Sant Magí i la zona esportiva, i Pilar Viladrich, el del sector del Passeig.

Una visita de barri amb la regidora d'Habitatge, Infància i Participació, Pilar Viladrich

Una visita de barri amb la regidora d'Habitatge, Infància i Participació, Pilar Viladrich / Ajuntament de Solsona

El mateix dia a dos quarts d’onze, Pilar Viladrich es traslladarà al Camp del Molí; Joan Parcerisa, a la Plana; Esther Espluga i Jordi Sendarrubias, al Mirasol; Ramon Montaner i Isabel Pérez, al sector de Cal Llarg, i Albert Colell i Marc Barbens, a la Cabana d’en Geli.

Finalment, el dia 18 a la una, Albert Colell visitarà els Masos; Pilar Viladrich i Marc Barbens, el Tossal i Serrat d’en Mingo; Esther Espluga, els barris de Torregassa i Sant Jaume; Joan Parcerisa convocarà els veïns del Vinyet a la sala cultural de l’ajuntament, mentre que Ramon Montaner i Jordi Sendarrubias seran a la Creu de Sant Joan (Cissa).

Visites d’aquesta tardor:

Dissabte 11/10:

10 h: La Creu Blanca

16 h: Nucli antic

Dissabte 18/10:

10 h: Sant Ramon, Cal Xuxa, El Pont, Turó de Sant Magí / zona esportiva i Passeig

11.30 h: Camp del Molí, la Plana, el Mirasol, Cal Llarg i Cal Dot i Cabana d’en Geli

13 h: Els Masos, el Tossal i Serrat d’en Mingo, Torregassa i Sant Jaume, Vinyet i Creu de Sant Joan (Cissa)

Horari de les visites dels regidors/es als diferents barris

Horari de les visites dels regidors/es als diferents barris / Ajuntament de Solsona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
  2. Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
  3. Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
  4. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
  5. El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
  6. Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
  7. Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
  8. La corredora i influencer Leire Fernández, en el podi de l'Ultra Salomon: 'La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar

El president Illa promet que el 2028 estarà feta la residència del Xup

El president Illa promet que el 2028 estarà feta la residència del Xup

La companyia responsable del musical sobre Helena Jubany cancel·la l'estrena i denuncia censura

La companyia responsable del musical sobre Helena Jubany cancel·la l'estrena i denuncia censura

Trenquen amb una radial la barrera que limita l’accés a la muntanya de Lles

Trenquen amb una radial la barrera que limita l’accés a la muntanya de Lles

Nova tanda de visites als barris de Solsona: veïns i regidors es reuneixen per discutir què cal millorar a la ciutat

Nova tanda de visites als barris de Solsona: veïns i regidors es reuneixen per discutir què cal millorar a la ciutat

Trenquen la barrera de Lles tres vegades amb una radial

Trenquen la barrera de Lles tres vegades amb una radial

Empreses d'èxit animen a promoure la innovació com una activitat "intrínseca" a les organitzacions

Empreses d'èxit animen a promoure la innovació com una activitat "intrínseca" a les organitzacions

El relat sincer de Carme Elias amb l’Alzheimer arriba a Manresa

El relat sincer de Carme Elias amb l’Alzheimer arriba a Manresa

El vídeo on es veu els autors tallant la barrera de Cap del Rec

El vídeo on es veu els autors tallant la barrera de Cap del Rec
Tracking Pixel Contents