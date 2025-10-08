Nova tanda de visites als barris de Solsona: veïns i regidors es reuneixen per discutir què cal millorar a la ciutat
Aquest és un dels principals canals de participació ciutadana a la ciutat des que es van començar les visites ara fa deu anys
Totes les trobades d’aquesta tardor es concentraran entre els dissabtes 11 i 18 d'octubre
Regió7
Els regidors solsonins tornaran a visitar els barris de la ciutat per recollir peticions i demandes per part del veïnat i fer seguiment de les accions que s'estan impulsant. Amb aquesta finalitat, entre els dissabtes 11 i 18 d’octubre, l’Ajuntament de Solsona recollirà aportacions de tots els barris en una nova ronda de visites dels regidors adscrits a cada sector. Tal com han consensuat el govern municipal (ERC i ApS-CUP) i el grup de Treballem per Solsona, interessat a participar-hi, es faran dues tandes de trobades l’any d’aquest tipus, una a la tardor i una altra a la primavera.
En aquestes visites, un dels principals canals de participació ciutadana des que van començar fa deu anys, serveixen per recollir inquietuds i peticions del veïnat i fer un seguiment de les accions realitzades o en curs. Els representants municipals, posteriorment, classifiquen les actuacions per cinc grans àrees: governació, brigada, arbrat i zones verdes, neteja viària i altres.
L’increment de la neteja, el desbrossament i la poda, la millora de camins i del ferm de carrers, el reforç de la senyalització, les actuacions per fer reduir la velocitat del trànsit i la intensificació de la vigilància policial són les principals demandes veïnals que es posen sobre la taula en aquestes reunions a peu de carrer.
Quin regidor anirà a cada barri?
Aquest dissabte, dia 11, Maria Moumen serà a la Creu Blanca a les deu del matí i, juntament amb Isabel Pérez, al nucli antic a les quatre de la tarda. Tota la resta de visites es concentraran el dissabte 18. A les deu, Esther Espluga convoca el veïnat de Sant Ramon; Joan Parcerisa i Isabel Pérez el de Cal Xuxa; Ramon Montaner i Marc Barbens, el del Pont; Albert Colell i Jordi Sendarrubias el del Turó de Sant Magí i la zona esportiva, i Pilar Viladrich, el del sector del Passeig.
El mateix dia a dos quarts d’onze, Pilar Viladrich es traslladarà al Camp del Molí; Joan Parcerisa, a la Plana; Esther Espluga i Jordi Sendarrubias, al Mirasol; Ramon Montaner i Isabel Pérez, al sector de Cal Llarg, i Albert Colell i Marc Barbens, a la Cabana d’en Geli.
Finalment, el dia 18 a la una, Albert Colell visitarà els Masos; Pilar Viladrich i Marc Barbens, el Tossal i Serrat d’en Mingo; Esther Espluga, els barris de Torregassa i Sant Jaume; Joan Parcerisa convocarà els veïns del Vinyet a la sala cultural de l’ajuntament, mentre que Ramon Montaner i Jordi Sendarrubias seran a la Creu de Sant Joan (Cissa).
Visites d’aquesta tardor:
Dissabte 11/10:
10 h: La Creu Blanca
16 h: Nucli antic
Dissabte 18/10:
10 h: Sant Ramon, Cal Xuxa, El Pont, Turó de Sant Magí / zona esportiva i Passeig
11.30 h: Camp del Molí, la Plana, el Mirasol, Cal Llarg i Cal Dot i Cabana d’en Geli
13 h: Els Masos, el Tossal i Serrat d’en Mingo, Torregassa i Sant Jaume, Vinyet i Creu de Sant Joan (Cissa)
