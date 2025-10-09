Una solsonina es fa viral en veure la facilitat amb què una nativa índia aixeca 40 kg: «Creus que estàs forta fins que una dona de l'Himàlaia et demostra que t'equivoques»
El vídeo, que acumula més de 2 milions de visualitzacions, mostra la facilitat amb què una dona nativa de les regions muntanyoses del nord de l'Índia carrega un enorme feix d'herba com si res
Aixecar 40 kg no és una tasca fàcil i encara menys fer-ho a la serralada de l'Himàlaia. Tot i això, aquest és el dia a dia de molts "pahadi", els natius de les regions muntanyoses del nord de l'Índia, que són capaços d'aixecar enormes feixos d'herba sense fer cap esforç. Reptada per una dona pahadi, la solsonina establerta al país asiàtic, Gemma Colell (@indra.creativa), va intentar aixecar els més de 40 kg d'herba sense èxit i la seva reacció s'ha fet viral a les xarxes, acumulant ja més de 2 milions de visualitzacions. No el va aixecar ni un dit de terra, però la nativa, en canvi, amb "la tècnica, l'equilibri i l'elegància d'una autèntica dona de muntanya", com manifesta Colell, se'l va carregar a l'esquena com si res.
Mentre feia camí cap al mercat a la petita vila de Bank (Uttarakhand), la solsonina es va trobar amb dues dones índies que estaven tallant herba per alimentar als seus búfals. Una hora més tard, ja de tornada a casa, se les va tornar a trobar carregant els enormes feixos a la seva camioneta. Va ser llavors quan una de les pahadi va establir contacte visual amb la solsonina mentre li feia un somriure murri, tot reptant-la a aixecar un dels enormes feixos d'herba.
Tot i que la solsonina està acostumada a carregar entre 20 i 25 kg a l'esquena durant les seves excursions, va ser del tot incapaç d'aixecar el feix ni un sol dit de terra. Tot seguit, amb un to del tot simpàtic, la nativa es va carregar els més de 40 kg d'herba a l'esquena sense cap esforç. "Creus que estàs forta fins que una dona de l'Himàlaia et demostra que t'equivoques", com assegura Colell després de veure la gran força i tècnica de la dona pahadi.
El vídeo publicat per la mateixa Gemma Colell a Instagram s'ha fet viral a la xarxa, on ja acumula més de 2 milions de visualitzacions i més de 1.200 comentaris.
