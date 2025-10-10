Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
Poc més de dos anys enrere va deixar la seva Solsona natal per anar a viure al país asiàtic i, des de llavors, s'ha enamorat de l'Himàlaia, de l'alpinisme i amb el seu company ha engegat el projecte 'The 108 Peaks', per fer que catalans descobreixin la serralada mentre fan trekking i expedicions en indrets quasi inexplorats
La solsonina es va fer viral a les xarxes per publicar un vídeo en què una dona índia aixeca un feix de més de 40 kg sense cap mena d'esforç
Amb només una motxilla i un bitllet d'anada a l'Índia, Gemma Colell (31 anys, @indra.creativa) va deixar la seva Solsona natal per endinsar-se al món del ioga al país asiàtic. Des de llavors ja han passat més de dos anys, un temps suficient per fer-se instructora d'aquesta disciplina tradicional índia, enamorar-se de l'Himàlaia i l'alpinisme, anar-se'n a viure a una petita vila al nord del país i engegar un projecte amb el seu company per atraure catalans al país i fer expedicions i rutes de trekking. Malgrat viure en una caseta de fang, sense electricitat ni aigua calenta, no troba a faltar aquestes facilitats. Ara, anar pel bosc sense haver de patir si es trobarà amb un os o un lleopard sí que ho troba a faltar.
"L'Índia és un altre món. La vida passa més lentament i està molt més connectada amb la natura", com assegura. I aquestes són, justament, les raons per les quals s'hi va quedar a viure. Formada en disseny gràfic, treballava com a professora a Solsona, però va començar a estudiar ioga i no va poder evitar visitar el país on va néixer aquesta pràctica mil·lenària.
Durant els primers 6 mesos, va estar vivint en centres espirituals on es practica la meditació i el ioga. Quan se li va acabar el visat va haver de traslladar-se temporalment al Nepal i llavors va tenir el seu primer contacte amb l'Himàlaia, la serralada més alta del món. Durant la seva estada en aquest altre país, es va enamorar de la muntanya i de l'alpinisme i va acabar tornant a l'Índia decidida en què s'havia de formar en aquesta pràctica esportiva.
I dit i fet. Es va capbussar en aquest món i aquesta gran passió ha acabat desembocant en un prometedor projecte per donar a conèixer el patrimoni natural de l'Himàlaia. The 108 Peaks (@the108peaks) és una iniciativa impulsada per la solsonina i el seu company, que és un alpinista professional natural de l'índia, per atraure catalans al país perquè descobreixin el territori tot fent rutes de trekking i expedicions en indrets inexplorats.
Com assegura, "ell és alpinista professional i jo una barreja entre professora de ioga, dissenyadora gràfica i, ara, estic aprofundint en el muntanyisme"; un molt bon tàndem per dur una iniciativa d'aquestes característiques.
El dia a dia en una casa de fang
Tant ella com el seu company, viuen en una casa de fang a la petita vila de Bank (Uttarakhand), en una de les regions muntanyoses del nord del país. Malgrat que passen molts dies sense electricitat ni llum, sense aigua calenta, havent-se de dutxar amb galledes i cuinant i escalfant-se amb un foc a terra, Gemma Colell no troba a faltar aquesta mena de facilitats. Malgrat això, de la seva Solsona natal sí que enyora la seva família, el formatge, anar a buscar bolets i, sobretot, anar pel bosc sense patir si de sobte se li apareixerà un os o un lleopard, diu entre riures.
Viral a les xarxes
La solsonina s'ha fet viral a Instagram per publicar un vídeo en què mostra la traça d'una dona pahadi, nativa de les regions muntanyoses del nord de l'Índia, a l'hora de carregar un enrome feix d'herba de més de 40 kg. I en aquests moments ja supera els 2 milions de reproduccions. Reptada per la dona, ella mateixa va intentar aixecar-lo, però no el va poder alçar ni un sol dit de terra. La nativa, en canvi, se'l va posar a l'esquena com si res, amb "la tècnica, l'equilibri i l'elegància d'una autèntica dona de muntanya", com manifesta la mateixa Colell.
