Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»

Poc més de dos anys enrere va deixar la seva Solsona natal per anar a viure al país asiàtic i, des de llavors, s'ha enamorat de l'Himàlaia, de l'alpinisme i amb el seu company ha engegat el projecte 'The 108 Peaks', per fer que catalans descobreixin la serralada mentre fan trekking i expedicions en indrets quasi inexplorats

La solsonina es va fer viral a les xarxes per publicar un vídeo en què una dona índia aixeca un feix de més de 40 kg sense cap mena d'esforç

La solsonina Gemma Colell amb el seu gos a l'Himàlaia indi, en un punt que està a tocar de casa seva

La solsonina Gemma Colell amb el seu gos a l'Himàlaia indi, en un punt que està a tocar de casa seva / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Amb només una motxilla i un bitllet d'anada a l'Índia, Gemma Colell (31 anys, @indra.creativa) va deixar la seva Solsona natal per endinsar-se al món del ioga al país asiàtic. Des de llavors ja han passat més de dos anys, un temps suficient per fer-se instructora d'aquesta disciplina tradicional índia, enamorar-se de l'Himàlaia i l'alpinisme, anar-se'n a viure a una petita vila al nord del país i engegar un projecte amb el seu company per atraure catalans al país i fer expedicions i rutes de trekking. Malgrat viure en una caseta de fang, sense electricitat ni aigua calenta, no troba a faltar aquestes facilitats. Ara, anar pel bosc sense haver de patir si es trobarà amb un os o un lleopard sí que ho troba a faltar.

"L'Índia és un altre món. La vida passa més lentament i està molt més connectada amb la natura", com assegura. I aquestes són, justament, les raons per les quals s'hi va quedar a viure. Formada en disseny gràfic, treballava com a professora a Solsona, però va començar a estudiar ioga i no va poder evitar visitar el país on va néixer aquesta pràctica mil·lenària.

Durant els primers 6 mesos, va estar vivint en centres espirituals on es practica la meditació i el ioga. Quan se li va acabar el visat va haver de traslladar-se temporalment al Nepal i llavors va tenir el seu primer contacte amb l'Himàlaia, la serralada més alta del món. Durant la seva estada en aquest altre país, es va enamorar de la muntanya i de l'alpinisme i va acabar tornant a l'Índia decidida en què s'havia de formar en aquesta pràctica esportiva.

I dit i fet. Es va capbussar en aquest món i aquesta gran passió ha acabat desembocant en un prometedor projecte per donar a conèixer el patrimoni natural de l'Himàlaia. The 108 Peaks (@the108peaks) és una iniciativa impulsada per la solsonina i el seu company, que és un alpinista professional natural de l'índia, per atraure catalans al país perquè descobreixin el territori tot fent rutes de trekking i expedicions en indrets inexplorats.

Com assegura, "ell és alpinista professional i jo una barreja entre professora de ioga, dissenyadora gràfica i, ara, estic aprofundint en el muntanyisme"; un molt bon tàndem per dur una iniciativa d'aquestes característiques.

El dia a dia en una casa de fang

Tant ella com el seu company, viuen en una casa de fang a la petita vila de Bank (Uttarakhand), en una de les regions muntanyoses del nord del país. Malgrat que passen molts dies sense electricitat ni llum, sense aigua calenta, havent-se de dutxar amb galledes i cuinant i escalfant-se amb un foc a terra, Gemma Colell no troba a faltar aquesta mena de facilitats. Malgrat això, de la seva Solsona natal sí que enyora la seva família, el formatge, anar a buscar bolets i, sobretot, anar pel bosc sense patir si de sobte se li apareixerà un os o un lleopard, diu entre riures.

Viral a les xarxes

La solsonina s'ha fet viral a Instagram per publicar un vídeo en què mostra la traça d'una dona pahadi, nativa de les regions muntanyoses del nord de l'Índia, a l'hora de carregar un enrome feix d'herba de més de 40 kg. I en aquests moments ja supera els 2 milions de reproduccions. Reptada per la dona, ella mateixa va intentar aixecar-lo, però no el va poder alçar ni un sol dit de terra. La nativa, en canvi, se'l va posar a l'esquena com si res, amb "la tècnica, l'equilibri i l'elegància d'una autèntica dona de muntanya", com manifesta la mateixa Colell.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents