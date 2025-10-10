Localitzen sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut a Odèn
Els Bombers han activat nou dotacions en la recerca i el grup caní
Els Bombers han localitzat sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut durant unes hores a Odèn, al Solsonès. L'home, de 33 anys, havia desaparegut mentre estava buscant bolets per a la zona del camí ral de Sant Llorenç de Morunys.
L'avís s'ha rebut a dos quarts de tres de la tarda, quan els seus companys han donat l'alerta en arribar el cotxe i veure que no apareixia. En total, s'han activat nou dotacions dels Bombers fins al lloc, així com la unitat canina, que ha participat en les tasques de recerca. Finalment, l'han localitzat a dos quarts de cinc de la tarda sa i estalvi.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»