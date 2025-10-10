Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut a Odèn

Els Bombers han activat nou dotacions en la recerca i el grup caní

Dotacions dels Bombers de la Generalitat

Dotacions dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Bombers han localitzat sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut durant unes hores a Odèn, al Solsonès. L'home, de 33 anys, havia desaparegut mentre estava buscant bolets per a la zona del camí ral de Sant Llorenç de Morunys.

L'avís s'ha rebut a dos quarts de tres de la tarda, quan els seus companys han donat l'alerta en arribar el cotxe i veure que no apareixia. En total, s'han activat nou dotacions dels Bombers fins al lloc, així com la unitat canina, que ha participat en les tasques de recerca. Finalment, l'han localitzat a dos quarts de cinc de la tarda sa i estalvi.

