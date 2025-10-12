Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
La 17a edició de l'esdeveniment, que s'ha celebrat durant el cap de setmana, ha comptat amb una gran afluència de visitants
La carbassa més gran del concurs ha pesat 587 kg i la síndria, 75,5 kg
La 17a edició de la Fira d'Ous d'Euga de la Vall de Lord, a Sant Llorenç de Morunys, clou una edició de somni: "Mai havia vist tantíssima gent al poble", assegura Carme Bofarull, regidora de Turisme i Comerç. No es tracta d'una percepció individual, tant veïns com botiguers coincideixen també: "Estem tots molt contents".
Les activitats van començar el divendres amb l'espectacle de contacontes i titelles, però els dies forts han estat durant el cap de setmana, quan el municipi solsoní s'ha omplert a vessar de locals i visitants que han gaudit d'un programa de propostes més que complet. De fet, un dels plats forts d'enguany han estat els jocs de fusta tradicionals gegants, que dissabte van tenir "una afluència espectacular de grans i petits" i va "agradar molt".
Les Olimpíades de Pagès també van tenir molt bona rebuda i, en aquesta edició "s'han fet d'una manera més acurada". En l'activitat hi van participar tres equips i va fer passar una bona estona al públic, segons la regidora. Al llarg del dissabte també es va celebrar el concurs de dibuix infantil, visites guiades a la Capella dels Colls i a l'orgue de Sant Llorenç de Morunys, el taller de cuina i el concert de Folk a mitges.
Al llarg del diumenge ha estat el torn de l'esperat Concurs d'Ous d'Euga. A primera hora del matí s'ha fet el pesatge de les carbasses i síndries i després han estat exposades fins al migdia, quan s'ha fet entrega dels premis. Paral·lelament, l'artista lleidatana Judit Comes ha esculpit en una de les hortalisses participants una euga en representació de la fira. "Ha sigut una passada", afirma Bofarull. També s'ha fet el Ball de la Coca i la cercavila amb els gegants.
Els guanyadors del Concurs d'Ous d'Euga i de síndries han estat els següents:
Carbasses locals:
- Jordi Torrebadella - 389 kg
- Maria Comellas - 379 kg
- Pique's - 358 kg
- Miquel Farràs - 338 kg
- Àngel Llohis - 278 kg
Carbasses de fora:
- Poti - 587 kg
- Dani i Jordi - 562 kg
- Jaume Bordes - 518 kg
- Josep Giraut - 378 kg
- Lluc Castella - 311 kg
Síndries locals:
- Celerina Campà - 17 kg
- Jordi Nogueres - 16,5 kg
Síndries de fora:
- Poti - 75,5 kg
- Dani i Jordi - 50 kg
Un cap de setmana rodó
Tant des del consistori com els paradistes, els organitzadors i els participants, la conclusió és que ha estat una edició pràcticament perfecta: "És com una família, ens ho passem molt bé", diu la regidora. A més, Bofarull destaca la importància d'aquest tipus d'esdeveniments pel poble, que, més enllà del benefici econòmic que comporta, fan que "tothom es bellugui i vagi a la una".
