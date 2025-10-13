Biolord és una de les amfitriones de la Setmana per promoure l'alimentació ecològica a Catalunya
La cooperativa nascuda a la Vall de Lord per promoure el cultiu de poma ecològica de muntanya oferirà visites fins a aquest divendres, 17 d'octubre, en el marc de la Setmana per l'alimentació ecològica de la Generalitat
La cooperativa Biolord, nascuda a la Vall de Lord (Solsonès) per promoure el cultiu de poma ecològica de muntanya, és l'única amfitriona de la Catalunya central de la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica de la Generalitat, de l'11 al 17 d'octubre. A fi de donar a conèixer la producció ecològica i d'oferir experiències per connectar aquests productes amb el territori, la cultura i l'educació, la cooperativa obrirà les portes als grups interessats fins a aquest divendres per mostrar com es cultiva la poma de muntanya amb consciència ecològica. A la regió que cobreix aquest diari, també hi participa la bodega Llivins SL (Llívia), que oferirà visites a les seves vinyes i, a banda, es preveuen algunes visites d'escoles de l'Anoia.
Arreu de la geografia catalana, la Setmana Bio desplegarà una programació diversa i dinàmica, oferint una gran varietat d'experiències. Barcelona serà escenari d'activitats com la jornada de sensibilització i degustació en el Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya, i el lliurament del Premi SlowFood Educa a Cornellà de Llobregat. A la Catalunya Central, el projecte Biolord mostrarà com es conrea la poma de muntanya amb consciència ecològica. A més, s'han previst visites escolars a Anoia, Segarra i Sant Guim de Freixenet.
A l'Alt Pirineu i Aran, els visitants podran recórrer vinyes d'altura en cellers com Llivins SL i Companyia General Sarga. A Girona, la proposta “On passen la tardor les abelles?” de Mel La Calma convida a descobrir el món apícola des d'una mirada ecològica.
A Lleida, cellers com Mas Blanch i Jové obriran les seves portes per a mostrar com es produeix vi ecològic amb identitat local. Tarragona acollirà una jornada que explora la relació simbiòtica entre el bosc i la vinya, organitzada per la Associació de Viticultors. En Terres de l’Ebre, el cultiu sostenible del garrofer i la producció d'oli ecològic de qualitat seran protagonistes, amb iniciatives impulsades per Identitat Olive Oil i la Associació Econau.
Una cooperativa per donar valor productiu a la terra
La cooperativa Biolord va néixer a la Vall de Lord l'any 2012 amb la finalitat de revertir la regressió que pateix el sector agrari a les zones de muntanya, alhora que donar valor productiu a la terra a través del cultiu de la poma ecològica. El projecte té presència a les comarques del Solsonès (amb cinc productors de poma de muntanya), al Berguedà (amb un), a la Cerdanya (amb dos) i al Pallars Sobirà (amb tres).
Es dedica a cultivar sis varietats de poma, quatre de les quals s'han batejat segons les seves característiques: la negreta, la roja, la bruna i la groga. El cultiu d'aquesta fruita comprèn els mesos d'hivern.
Reducció de l'ús de plàstics
En la Setmana Bio també hi col·labora la marca catalana d'envasos reutilitzables, Roll'eat, que subministrarà als departaments d'Agricultura i Educació 12.000 Boc’n’Roll Bio, un porta entrepans biodegradable, compostable i fabricat a Catalunya, per entregar-los a escolars. La participació de l'empresa pretén afavorir l'organització d'activitats com ara tallers, debats sobre sostenibilitat i activitats de sensibilització. A més, la marca serà present en el Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, lliurant productes a les escoles guanyadores. En cada activitat d'aquestes jornades de conscienciació es farà el lliurament d'entre 30 i 40 unitats del producte.
“Amb la col·lecció Boc’n’Roll Bio fem un pas més cap a l'economia circular, apostant per materials que respecten el medi ambient i producció local”, afirma Meritxell Hernández, CEO de l'empresa, qui subratlla el valor d'aquesta col·laboració amb la Generalitat: “Volem que els nostres productes siguin una eina educativa per a transformar hàbits des de la infància”.
