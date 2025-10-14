La centenària botiga de roba Ca la Carme de Solsona torna a obrir: «Entre tots hem d'evitar que el nucli antic quedi desangelat»
La surienca Eva Nicolau pren el relleu del negoci amb 130 anys d'història destacant la importància de preservar el petit comerç i la vida als carrers
Creu que Solsona «és una bona ciutat per tenir una botiga de roba, ja que és capital de comarca, atrau força turisme i no hi ha grans cadenes que suposin una competència»
«Reobrir una botiga amb 130 anys d'història suposava una gran oportunitat i, a més, ajudaria a mantenir el petit comerç». Aquest raonament és el que va fer decidir a la surienca, Eva Nicolau, per prendre el relleu de la botiga de roba Ca la Carme, al carrer de Sant Miquel de Solsona, després que tanqués a finals d'estiu. Segons el seu parer, «és una bona ciutat per tenir una botiga de roba perquè és capital de comarca, hi ha força turisme i no hi ha grans cadenes que suposin una competència. Si en lloc de Solsona hagués estat a Manresa no l'hauria agafat; allà el petit comerç no hi pot competir», assegura.
Va ser a través de les xarxes socials de Repoblem, una iniciativa per arrelar les persones al territori, que la surienca es va assabentar que la botiga centenària buscava relleu. Amb experiència en el sector comercial i aprofitant que es trobava a l'atur, Nicolau no va dubtar a agafar les regnes d'aquest negoci centenari. De fet, aquest va ser un dels factors que la va fer decidir. «Pensar en què una botiga amb 130 anys d'història que tanca em va saber molt de greu. El repte de prendre el relleu me'l vaig prendre com una qüestió personal», assegura.
En aquesta nova etapa, Nicolau preveu donar continuïtat a la línia que portava la botiga fins al seu tancament. «Continuaré treballant amb les mateixes marques perquè la intenció és seguir donant servei a la clientela fidelitzada de fa anys», explica. Tot i això, detalla que ha fet una aposta per vendre peces amb un rang de tallatge més ampli i ha inclòs també alguns models de sabates, tot mantenint el «caràcter colorit i divertit», com ho defineix ella mateixa, de la roba que ja s'hi venia. A banda, conservarà els articles aromàtics que ja es venien, com ambientadors per a la llar i encens.
La inauguració de la botiga es va fer aquest dilluns, dia 13 d'octubre. Com explica Nicolau, la bona rebuda dels assistents ha fet que comenci aquesta nova etapa amb un regust ben dolç. «Tothom em deia que feia molta falta que es tornés a obrir, que és tot una sort que continuï en actiu», afegeix.
Les primeres sensacions són bones. De fet, explica que algunes antigues clientes ja s’han apropat a la botiga per veure «si hi podien continuar comprant», expectants per si havia canviat el seu concepte. Tot i els dubtes, totes elles han sortit segures que els articles segueixen la línia dels que hi havia abans del tancament. Això sí, la botiguera lamenta que en aquest segon dia des de la reobertura «moltes persones han entrat a mirar, però no a comprar».
Malgrat això, manifesta la seva satisfacció de contribuir a mantenir obert un establiment més al nucli antic solsoní. «El petit comerç cada cop està més en perill i si entre tots els consumidors no fem alguna cosa ens trobarem que els nostres pobles queden desangelats i sense vida», comparteix. En aquesta línia, afegeix que Solsona és una molt bona ciutat per tenir una botiga de roba, ja que no hi ha grans cadenes que li puguin suposar una gran competència, com en el cas d'altres capitals de comarca com ara Manresa o Igualada.
