El concurs de dibuixos de la Fira de la Terra reuneix 339 participants de cinc escoles del Solsonès
Les propostes es podran veure exposats al Pati Gòtic del Consell Comarcal del 20 al 31 d’octubre
Regió7
Un total de 339 alumnes de primer, segon i tercer de primària han participat en una nova edició del Concurs de dibuixos de la Fira de la Terra, organitzat amb motiu de la celebració d’aquest esdeveniment al Solsonès.
Els guanyadors d’enguany són Yasser El Majoub, de l’Escola El Vinyet (categoria de primer de primària); Hafsa Tahraoui, de l’Escola Setelsis (segon de primària), i Elsa Alcazar Colell, també de l’Escola Setelsis (tercer de primària).
En aquesta edició hi han participat alumnes de cinc centres educatius del Solsonès: Escola Setelsis, Escola Arrels, Escola El Vinyet, Escola Sant Gil de Torà i Escola de Lladurs.
El lliurament de premis tindrà lloc aquest diumenge a la una del migdia a la plaça de Palau Episcopal. Tots els dibuixos presentats es podran visitar al Pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès del 20 al 31 d’octubre, en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 h, i els dimarts també de 15 a 18.30 h.
