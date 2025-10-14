La síndica demana a l'Ajuntament de Solsona que agilitzi les mesures per reduir les molèsties de la serradora de la Cissa
La institució requereix al consistori que agilitzi la implementació de mesures correctores per reduir les molèsties sonores i de brutícia que pateixen els veïns
La síndica de greuges requereix a l'Ajuntament de Solsona que agilitzi la posada en marxa de mesures per reduir les molèsties sonores i de brutícia que la serradora de la Cissa causa als veïns, així com que respongui les seves demandes per consultar una sèrie de documents legals i celebrar una nova reunió entre les tres parts. La voluntat dels veïns és que se'ls comuniqui quines mesures correctores s'estan duent a terme per minimitzar les afectacions que pateixen, donat que, des de fa anys, "tot continua igual", com lamenten. Per la seva banda, l'Ajuntament va detallar el passat setembre que està enllestint uns informes que haurien de donar una solució satisfactòria al problema.
Després que els veïns traslladessin la problemàtica a la institució defensora de les persones de la Generalitat, aquesta ha donat resposta demanant a l'Ajuntament que faci el possible per fer accelerar l'aplicació de les mesures correctores. Com va assegurar a Regió7 l'alcaldessa, Judit Gisbert, el passat mes de març, l'empresa estava treballant per dur-les a la realitat. Una solució definitiva, com va apuntar, seria perimetrar el terreny que pertany a l'empresa per evitar les molèsties, però això suposaria que uns veïns no poguessin accedir al seu garatge en cotxe.
Per aquest motiu, l'Ajuntament està estudiant com resoldre el problema tot satisfent ambdues parts. De fet, aquest mateix dimarts se celebrarà una reunió interna al consistori per tractar la qüestió.
Malgrat els treballs, els veïns del sector es queixen que no han notat cap diferència pel que fa a les afectacions. Com al·leguen, el dipòsit exterior dels residus de fusta de la serradora continua sense estar cobert i, a conseqüència, el vent transporta pols i restes d'escorça fins als seus domicilis, el soroll ambiental que general la seva activitat el consideren excessiu, tot i que no supera els decibels que estipula la llei, i manifesten que no es respecten els horaris establerts d'activitat.
És per aquest motiu que, després d'un any i mig de l'única reunió celebrada entre les tres parts, els veïns reiteren la seva voluntat de fer-ne una altra per esclarir el problema i saber què cal fer per donar-lo per solucionat, tal com han demanat a través d'instàncies que no han estat respostes.
En declaracions per a aquest diari, la batllessa va assegurar el passat març que "es tracta d'una situació molt complexa". La serradora disposa de la corresponent llicència municipal d'activitat, però, tot i això, l'Ajuntament és conscient que ha de vetllar perquè es compleixi amb la resta de normatives sectorials, especialment amb les que es refereixen a la contaminació acústica, un dels aspectes de què es queixen els veïns.
Com va publicar aquest diari el passat mes de febrer, alguns dels afectats van decidir fer un sondeig entre els veïns de la Cissa a finals de 2023 i van aconseguir fins a una vuitantena de firmes.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus