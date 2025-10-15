La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra
La jornada, que se celebrarà el dissabte 25 d'octubre, comptarà amb la tradicional missa, actuacions musicals, una xerrada sobre música i cinema i un tast amb producte local
Regió7
Les Jornades de Sant Galderic, en homenatge al patró de la pagesia catalana, cada any se celebren en un municipi diferent del Solsonès i enguany es faran a la Coma i la Pedra. El pròxim dissabte 25 d'octubre la població de la Vall de Lord acollirà la 16a edició d'aquesta celebració que té per finalitat reivindicar el patrimoni cultural i tradicional del territori. Enguany, comptarà amb la tradicional missa, actuacions musicals i un tast amb producte local.
Les jornades dedicades a Sant Galderic començaran a les onze del matí amb una missa i benedicció del pa a l’església de la Coma, amb acompanyament musical de la Montse i l’Anna. A continuació, a les dotze, tindrà lloc un concert amb La Banda del Pagès de Matamargó i un tast de productes del territori.
La jornada continuarà a la tarda, a les 18 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb la xerrada “Música i cinema. La presència de la música en les arts escèniques”, a càrrec de la docent i musicòloga, M. Lluïsa Piñero.
Aquesta jornada tradicional organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i Òmnium Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, vol continuar fomentant el reconeixement del patró de la pagesia i de la cultura popular del Solsonès, tot oferint una trobada itinerant als diversos pobles de la comarca.
