Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra

La jornada, que se celebrarà el dissabte 25 d'octubre, comptarà amb la tradicional missa, actuacions musicals, una xerrada sobre música i cinema i un tast amb producte local

Aquest any la jornada se celebrarà a la Coma i la Pedra

Aquest any la jornada se celebrarà a la Coma i la Pedra / Turisme Vall de Lord

Regió7

La Coma i la Pedra

Les Jornades de Sant Galderic, en homenatge al patró de la pagesia catalana, cada any se celebren en un municipi diferent del Solsonès i enguany es faran a la Coma i la Pedra. El pròxim dissabte 25 d'octubre la població de la Vall de Lord acollirà la 16a edició d'aquesta celebració que té per finalitat reivindicar el patrimoni cultural i tradicional del territori. Enguany, comptarà amb la tradicional missa, actuacions musicals i un tast amb producte local.

Les jornades dedicades a Sant Galderic començaran a les onze del matí amb una missa i benedicció del pa a l’església de la Coma, amb acompanyament musical de la Montse i l’Anna. A continuació, a les dotze, tindrà lloc un concert amb La Banda del Pagès de Matamargó i un tast de productes del territori.

La jornada continuarà a la tarda, a les 18 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb la xerrada “Música i cinema. La presència de la música en les arts escèniques”, a càrrec de la docent i musicòloga, M. Lluïsa Piñero.

Programa de les XVI Jornades de Sant Galderic

Programa de les XVI Jornades de Sant Galderic / Consell Comarcal del Solsonès

Aquesta jornada tradicional organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i Òmnium Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, vol continuar fomentant el reconeixement del patró de la pagesia i de la cultura popular del Solsonès, tot oferint una trobada itinerant als diversos pobles de la comarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  2. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  5. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  6. Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
  7. Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
  8. El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda

Un grup d'uns 150 manifestants protesten a les portes del Carrefour de Berga contra Israel

Un grup d'uns 150 manifestants protesten a les portes del Carrefour de Berga contra Israel

L'advocat laboralista Juanma Lorente avisa: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor"

L'advocat laboralista Juanma Lorente avisa: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor"

Sant Fruitós instal·la un desfibril·lador a l'institut públic i recol·loca el del pavelló

Sant Fruitós instal·la un desfibril·lador a l'institut públic i recol·loca el del pavelló

Una taquilla intel·ligent i refrigerada a Solsona per recollir comandes fetes als productors de la comarca

Una taquilla intel·ligent i refrigerada a Solsona per recollir comandes fetes als productors de la comarca

La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu

La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu

La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra

La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra

Més d’una cinquantena de persones es concentren a Igualada en el marc de la vaga general per Palestina i contra la precarietat laboral

Més d’una cinquantena de persones es concentren a Igualada en el marc de la vaga general per Palestina i contra la precarietat laboral

La mítica Pista Castell de Manresa, història d'una cessió gratuïta

La mítica Pista Castell de Manresa, història d'una cessió gratuïta
Tracking Pixel Contents