Un ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
El conductor del turisme ha hagut de ser excarcerat de l'interior i, immediatament després, ha estat traslladat en helicòpter fins a l'hospital
El conductor d'un turisme ha hagut de ser evacuat en helicòpter en estat greu després de patir un xoc contra un tractor a Solsona. L'accident ha tingut lloc aquest migdia, pels volts de les 14.50 h, al punt quilomètric 106 de la C-26. A causa de l'impacte, el conductor del turisme ha quedat atrapat al seu interior i ha hagut de ser excarcerat pels cossos d'emergències. Les primeres informacions apunten que ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El conductor del tractor no consta com a ferit.
El xoc ha obligat a tallar la carretera en ambdós sentits de la marxa i ha calgut donar un pas alternatiu. Quasi tres hores més tard de l'incident, la circulació encara avança amb retencions.
Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc dels fets per extreure el ferit greu de l'interior del turisme, ja que no ho podia fer pel seu propi peu. També s'han ocupat d'assegurar la zona i preparar els vehicles involucrats per quan arribés la grua.
