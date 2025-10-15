Talen vuit freixes malalts del Vall Fred de Solsona pel seu risc de caiguda
Per ara, l'Ajuntament no preveu substituir aquests arbres per uns altres per fer la vorera més transitable, de manera que es taparan els escocells buits
Regió7
Aquest dimarts, la brigada municipal de Solsona va talar vuit dels onze freixes de la vorera del teatre comarcal, al carrer del Vall Fred. Un dels exemplars estava mort i els altres set, malalts. Aquesta operació s’emmarca en les accions de manteniment de l’arbrat urbà programades per aquest any.
Aquesta tala és una mesura preventiva, ja que aquests freixes comprometien la seguretat dels vianants pel seu risc de caiguda, segons es va detectar en l’última inspecció de l’estat dels arbres. Igualment, generaven problemàtiques d’accessibilitat entorn de l’accés al teatre comarcal. L’any passat ja es va tallar un altre arbre mort del mateix vial.
Per ara, l’Ajuntament no preveu substituir aquests arbres, precisament per fer la vorera més transitable. Per això els pròxims dies se’n taparan els escocells buits i s’adequaran amb el mateix tipus de pedra del paviment existent.
Les intervencions en l’arbrat urbà com aquesta es planifiquen des de les regidories de Parcs i Jardins i Urbanisme i Obres Públiques. Les coordina el cap de la brigada municipal seguint els informes tècnics de l’assessora externa per a la gestió del verd urbà, la paisatgista i enginyera agrícola Anna Terricabras Genís, de l’estudi Green Effect.
