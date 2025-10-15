Una taquilla intel·ligent a Solsona per recollir comandes fetes a productors de la comarca
El punt de recollida gratuït i sense límit horari pot conservar tant productes secs com frescos, ja que també compta amb taquilles refrigerades
Consumir productes cultivats i elaborats a la comarca mai havia estat tan fàcil al Solsonès. Una nova taquilla intel·ligent «Clica i recull» ha estat instal·lada a la plaça de les Moreres de Solsona a fi d'exercir com un punt per recollir de forma gratuïta i sense límit horari les comandes fetes a la botiga en línia de Territori de Masies (un espai web que funciona com un expositor dels productors i elaboradors associats de la comarca). El nou punt està preparat per guardar tota mena de productes, siguin secs o frescos, ja que també disposa de taquilles refrigerades per mantenir les comandes en bon estat.
Aquesta iniciativa, que té la finalitat de facilitar la distribució dels productes d'elaboradors locals, s'afegeix a les altres opcions que ofereix la cooperativa Territori de Masies, com ara enviar les comades a casa del consumidor o anar a recollir-les als diferents punts de recollida que hi ha en els diferents municipis del Solsonès i rodalia. A banda, per garantir que els turistes que van a cases rurals també poden comprar productes a través d'aquest web, fan possible que se'ls hi porti al lloc on s'allotgen a través del servei de Nevera Plena.
La instal·lació de la nova taquilla intel·ligent és una iniciativa de l’Ajuntament de Solsona, a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona per tal de promoure el comerç local.
La botiga en línia dels productors del Solsonès
La botiga en línia de Territori de Masies Coop és una iniciativa ja consolidada de la cooperativa que funciona com a expositor i punt de venda dels productes de les sòcies i dels productes propis. Al web es poden trobar productes d’artesania, sabons, productes secs i frescos i també vins i altres begudes. Tanmateix, es poden comprar altres productes propis com ara croquetes, pizzes, farines ecològiques i les publicacions i la cartelleria del projecte Mou-te bé pel Territori.
El projecte té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Consorci de Comerç, Artesania i Treball de la Generalitat de Catalunya. A més, Territori de Masies compta amb el segell de la Venda de Proximitat, una garantia que els seus productes són de km0 i que permet identificar que provenen de la pagesia catalana.
