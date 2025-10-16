Arran Solsonès es constitueix oficialment com a nucli: «Lluitarem perquè l'avortament sigui possible a la comarca»
L'organització juvenil independentista dedicarà esforços a fer possible l'avortament i a reivindicar un millor accés a l'habitatge i un servei de transport públic més ampli
La presentació oficial del grup es farà aquest dissabte, a les 21 h del vespre, al Casal Popular la Fura de Solsona
El nucli d'Arran Solsonès ha reviscut a la comarca i ja s'ha constituït de forma oficial. Amb la intenció de fer possible l'avortament, tant el quirúrgic com farmacològic, reivindicar un millor accés a l'habitatge i fer notar les mancances del transport públic de la comarca, l'organització juvenil de l'esquerra independentista es presentarà com a grup aquest dissabte, 18 d'octubre. La trobada començarà pels volts de 2/4 de 8 de la tarda al Casal Popular la Fura i comptarà amb una xerrada sobre l'oci al Solsonès, un sopar popular, la lectura d'un manifest a tall de presentació del nucli i un concert musical a càrrec del sextet manresà Declivi.
Una dècada enrere, l'any 2015, Arran ja havia tingut un nucli al Solsonès, però va acabar desapareixent. Després d'un temps d'inactivitat, un altre grup de joves va sentir necessitat de reprendre el moviment. Per això, ara fa dos anys, es va tornar a crear. Als inicis, com explica un dels seus representants, eren pocs integrants, però darrerament hi ha hagut noves incorporacions i ja ronden la desena. Per això, ara ja es veuen amb força per fer la seva presentació oficial com a nucli.
La trobada és oberta a tothom i la presentació oficial del nucli es farà pels volts de les 21 h del vespre. Com assegura el representant, la intenció és donar-se a conèixer a la comarca i obrir les portes a tots els joves del territori que també vulguin militar i formar-ne part.
Els eixos transversals d'Arran són la defensa de la independència dels Països Catalans, del socialisme i el feminisme, així com totes aquelles causes que hi estiguin alineades.
