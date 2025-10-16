Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Port del Comte acull una jornada de turisme per presentar les novetats de la temporada d'hivern al Solsonès

Professionals del sector turístic descobriran in situ les propostes, serveis i novetats pel que fa a l’oferta d'activitats de neu i de natura al territori

Vista de l'estació d'esquí del Port del Comte

Vista de l'estació d'esquí del Port del Comte / Consell Comarcal del Solsonès

Regió7

Solsona

L'estació d'esquí Port del Comte acollirà el pròxim dimecres, 22 d'octubre, una nova edició del Famtrip de Tardor, una jornada adreçada a professionals del sector turístic amb l’objectiu de donar a conèixer les principals novetats i activitats de la temporada d’hivern al territori. La iniciativa ha estat impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb la col·laboració dels propietaris de l’estació d’esquí Port del Comte i el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

La jornada començarà amb una visita a les instal·lacions de l’estació d’esquí de Port del Comte, on els responsables del complex presentaran les millores realitzades i les principals actuacions per a la nova temporada de neu.

A continuació, diverses empreses vinculades a la neu i de l’entorn de Port del Comte exposaran les seves activitats, serveis i novetats per al públic visitant a la cafeteria de l’hotel Port 1730, un espai pensat per fomentar la col·laboració i la creació de sinergies entre els professionals del sector.

El programa acabarà amb un dinar opcional a l’hotel restaurant L’Avet.

La participació en aquesta jornada és gratuïta, però les places són limitades. Cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Solsonès (973 48 23 10, turisme@turismesolsones.com) abans del divendres 17 d’octubre.

Amb aquesta iniciativa es vol enfortir la col·laboració entre les empreses turístiques del territori, donar visibilitat a l’oferta d’activitats d’hivern i posicionar la comarca del Solsonès com una destinació de muntanya i natura de referència dins de les comarques de Lleida.

