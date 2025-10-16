El Port del Comte acull una jornada de turisme per presentar les novetats de la temporada d'hivern al Solsonès
Professionals del sector turístic descobriran in situ les propostes, serveis i novetats pel que fa a l’oferta d'activitats de neu i de natura al territori
Regió7
L'estació d'esquí Port del Comte acollirà el pròxim dimecres, 22 d'octubre, una nova edició del Famtrip de Tardor, una jornada adreçada a professionals del sector turístic amb l’objectiu de donar a conèixer les principals novetats i activitats de la temporada d’hivern al territori. La iniciativa ha estat impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb la col·laboració dels propietaris de l’estació d’esquí Port del Comte i el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
La jornada començarà amb una visita a les instal·lacions de l’estació d’esquí de Port del Comte, on els responsables del complex presentaran les millores realitzades i les principals actuacions per a la nova temporada de neu.
A continuació, diverses empreses vinculades a la neu i de l’entorn de Port del Comte exposaran les seves activitats, serveis i novetats per al públic visitant a la cafeteria de l’hotel Port 1730, un espai pensat per fomentar la col·laboració i la creació de sinergies entre els professionals del sector.
El programa acabarà amb un dinar opcional a l’hotel restaurant L’Avet.
La participació en aquesta jornada és gratuïta, però les places són limitades. Cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Solsonès (973 48 23 10, turisme@turismesolsones.com) abans del divendres 17 d’octubre.
Amb aquesta iniciativa es vol enfortir la col·laboració entre les empreses turístiques del territori, donar visibilitat a l’oferta d’activitats d’hivern i posicionar la comarca del Solsonès com una destinació de muntanya i natura de referència dins de les comarques de Lleida.
