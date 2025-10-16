Solsona millorarà el clavegueram al Serrat d'en Mingo i a la Creu Blanca per posar fi a fuites i filtracions
Els treballs començaran aquest divendres, avançaran simultàniament i acabaran la setmana vinent
Regió7
Amb l’objectiu de posar fi a fuites i filtracions d’aigua, l’Ajuntament de Solsona executarà dues obres simultànies de millora del clavegueram al carrer del Serrat d’en Mingo i a la urbanització de la Creu Blanca. Els treballs començaran aquest divendres i s’allargaran durant una setmana. Hi haurà afectacions a la mobilitat per al veïnat de la part alta de la Creu Blanca.
La intervenció en ambdós casos consisteix a obrir un pou a cada extrem del tram de col·lector afectat i a arranjar la canonada amb una mànega de polièster que s’introdueix a l’interior de la canonada existent. És el sistema de reparació que es considera més ràpid i que causa menys afectacions als veïns. Executarà les obres l’empresa Sanitec Rehabilitació amb un pressupost de 30.800 euros al Serrat d’en Mingo i de 22.200 a la Creu Blanca.
Al carrer del Serrat d’en Mingo s’intervindrà sobre un àmbit d’uns 80 metres lineals però, atesa l’amplada del vial, no s’hi tallarà el trànsit. Per al veïnat de la part alta de la Creu Blanca, en canvi, sí que caldrà utilitzar itineraris alternatius, com el camí de la Mare de la Font i la Cabana Sabatera o el de la Font del Corb, ja que serà necessari tallar un tram de 30 metres del camí de la Creu –es preveu reobrir el dilluns 27.
Filtracions a la xarxa d'aigua
Ambdues actuacions de millora del clavegueram venen motivades per filtracions d’aigua detectades pel veïnat. Fa uns quants mesos la brigada municipal va fer una reparació puntual al camí de la Creu per intentar solucionar la problemàtica en aquest sector, però no va ser suficient, ja que les fuites es produïen per diverses juntes del col·lector.
Aquesta setmana el regidor de Serveis i Obres Públiques, Joan Parcerisa, ha fet una visita prèvia als dos carrers on s’actuarà juntament amb el cap de la brigada i responsables de l’empresa de serveis de sanejament que té adjudicats els treballs.
