Comencen les obres per fer la rotonda d'El Vinyet de Solsona, una reivindicació de fa més d'una dècada
El projecte resoldrà els problemes que se solen generar a la intersecció del centre educatiu i reduir la velocitat de circulació a la travessera de Sant Llorenç
Els treballs s'iniciaran aquest dilluns, 20 d'octubre, i s'allargaran durant sis mesos a tot estirar
Després de més d'una dècada d'espera, aquest dilluns començaran les obres de construcció de la rotonda a l'altura de l'Escola El Vinyet i de millora de la carretera de Sant Llorenç, com ha confirmat la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Solsona. Els treballs han estat una llarga reivindicació al municipi per resoldre els problemes que se solen generar a la intersecció propera al centre educatiu, especialment en les hores d'entrada i sortida, i fer reduir la velocitat de circulació a la travessera urbana. La durada prevista per a la seva execució serà de sis mesos, a tot estirar.
L’àmbit d’actuació s’estén des de la intersecció de la carretera LV-4241 amb la C-462 i el carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia fins a l’encreuament amb el carrer del Sol. Quan sigui necessari, es donarà pas alternatiu als vehicles i, en les fases més avançades que requereixin tallar el trànsit, se senyalitzaran els recorreguts alternatius.
En coordinació amb l’Ajuntament de Solsona, la Diputació vetllarà perquè les afectacions a la mobilitat a la zona durant aquests mesos siguin les mínimes possibles.
Amb un pressupost de 712.000 euros, aquest projecte constructiu impulsat per la Diputació de Lleida ha de millorar la seguretat viària en aquest àmbit, tant per als vehicles com per als vianants; permetrà reduir la velocitat del trànsit a la travessera urbana; incorporarà voreres més amples i un carril bici, arranjarà el ferm del vial i millorarà l’enllumenat públic.
Aquestes actuacions, llargament reivindicades, contribuiran a fer més segura i accessible una de les principals vies d’entrada i sortida del nucli urbà de Solsona, especialment transitada des de l’obertura de l’edifici definitiu de l’Escola El Vinyet, el 2022.
Uns treballs que s'han allargat en el temps
Aquest projecte, que executa la Diputació de Lleida, va quedar encallat anys enrere pel fet que l'ens no podia iniciar les obres fins que no se li haguessin cedit els terrenys involucrats. Per tal d'agilitzar aquesta gestió, l'Ajuntament de Solsona va entrar en l'equació i a inicis de 2024 va sol·licitar a la Generalitat el traspàs de la titularitat d'un tram de la carretera de la Llosa del Cavall (C-462z), el de la LV-4041, on s'ubica l'escola, i paral·lelament també va iniciar les negociacions amb els propietaris del solar per on passa la LV-4241.
Per una banda, la Secretaria d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat va aprovar la proposta de cessió dels terrenys a l'Ajuntament i els va transferir a la Diputació de Lleida. De l'altra, després de mesos de negociacions, l'Ajuntament i la propietat van arribar a un acord i van signar un conveni urbanístic de cessió anticipada i gratuïta d'un tram de la via. Un cop va ser aprovat pel Ple a principis d'aquest 2025, també es va transferir definitivament a la Diputació.
Després d'uns mesos, l'esperada rotonda del Vinyet ja està més a punt de ser una realitat amb l'imminent inici dels treballs.
